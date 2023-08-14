Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion

Платформа корпоративных коммуникаций Dion вошла в дистрибьюторский портфель компании Smart technologies. Партнерство позволит ВКС-сервису, созданному отечественным вендором «Нота», расширить пул потенциальных заказчиков среди малого, среднего, крупного бизнеса.

Dion обеспечивает стабильное соединение, хорошее качество звука и трансляции экрана благодаря невысоким требованиям к каналу связи. Сегодня на виртуальных встречах возможно одновременное участие более тысячи равноправных гостей, отсутствуют ограничения по количеству комнат и длительности переговоров. Платформу также могут использовать государственные структуры и компании с госучастием — в 2022 г. Dion вошла в реестр отечественного ПО.

«Российские ВКС-сервисы на фоне ухода решений иностранных игроков сегодня развиваются особенно активно. Все больше пользователей переходят на отечественные платформы, которые по своему функционалу не уступают зарубежным решениям. Сотрудничество со Smart technologies усилит присутствие Dion как в МСБ, так и в enterprise-сегменте», — сказала Юлия Ларина, директор партнерской сети «Нота».

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«Исполняя проекты мы стремимся добиться слаженной работы информационной системы, максимального удовлетворения пожеланий заказчика и безупречного сервисного обслуживания. Данное возможно при условии исходного высокого качества продуктов, составляющих информационную систему и квалификации сотрудников. Высокие рабочие качества платформы Dion, подготовка наших сотрудников учебным центром компании «Нота» — это положительный опыт партнерства в указанном смысле», — отметил Олег Кот, первый заместитель генерального директора Smart technologies.

На сегодняшний день в число партнеров и дистрибьюторов Dion, помимо Smart technologies, входят Wone IT, «Айтеко», «АМТ груп», Ассоциация участников рынка интернета вещей, «Крок», «Ланит», «Мой офис», WIAT, «Система ИТ», Softline, CommuniGate, Platformix, Lad, а также компании холдинга «Т1»: «T1 Cloud», «T1 интеграция», «Сервионика».