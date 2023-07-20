«Олли ИТ» стала дистрибьютором платформы «Сфера»

Дистрибьютор программного обеспечения «Олли ИТ» пополнил портфель предлагаемых партнерам решений инструментом платформы «Сфера». «Сфера.мониторинг рабочих станций» агрегирует более 400 технических метрик аппаратно-программного комплекса, что помогает оперативно выявлять и устранять инфраструктурные проблемы, снижать затраты на ИТ-поддержку и улучшать пользовательский опыт сотрудников.

С уходом западных вендоров спрос на отечественные продукты для бизнеса на российском рынке в разы увеличился. Это послужило катализатором начала сотрудничества «Олли ИТ» и компании «Нота» — мультипродуктового вендора отечественного ПО.

Платформа, разработанная отечественным вендором «Нота», включает в себя более 40 решений для управления разработкой, тестированием и эксплуатацией ИТ-продуктов, а также инженерные инструменты для работы с исходным кодом, мониторинга рабочих станций и бизнес-процессов.

«Мы тщательно следим за тем, чтобы наш дистрибьюторский портфель отвечал запросам наших партнеров, — сказал Денис Смирнов, директор департамента дистрибьюции «Олли ИТ». — Платформа «Сфера» — востребованный продукт, по которому наша команда готова обеспечивать партнеров поддержкой полного цикла в проведении демонстраций, тестов и пилотных проектов».

«Уход зарубежных игроков и цифровая трансформация открыли перед отечественными разработчиками окно возможностей: сегодня самые крупные игроки на российском рынке активно разрабатывают собственное ПО, — отметила Юлия Ларина, директор партнерской сети вендора «Нота». — Сотрудничество с «Олли ИТ» поможет нам представить большему количеству игроков рынка эффективный ИТ-инструмент для мониторинга рабочих станций».