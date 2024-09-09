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«Нота» и «Системный софт» объединяют усилия для импортозамещения продуктов Atlassian

Вендор «Нота» (холдинг «Т1») и интегратор «Системный софт» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства компании предложат рынку инструменты «Платформы Сфера», а также их внедрение и сопровождение.

«Системный софт» займется дистрибуцией и внедрением инструментов «Платформы Сфера», которые позволяют выстроить оптимальный сквозной процесс управления разработкой ПО на всех этапах жизненного цикла, в том числе «Сфера. Задачи» и «Сфера. Знания», замещающими продукты Jira и Confluence от Atlassian.

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«Системный софт», обладающий значительным опытом в сфере внедрения различных инструментов для разработчиков, включая продукты Atlassian, станет ключевым партнером в реализации проектов по бесшовной миграции на «Платформу Сфера». Мы со своей стороны активно развиваем функциональность решений с учетом запросов бизнеса и уверены, что взаимодействие с компанией позволит закрыть основные потребности рынка», — сказала Юлия Ларина, директор департамента по работе с партнерами вендора «Нота».

«Сегодня отечественный рынок предлагает конкурентоспособные аналоги зарубежным решениям. Включение в наш портфель инструментов «Платформы Сфера» значительно расширит выбор импортонезависимых продуктов для эффективной организации деятельности команд и автоматизации всего цикла разработки ИТ-решений», — отметила Татьяна Литвинова, менеджер по развитию направления BPM «Системный софт».

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