Prof-IT Group расширяет портфель ИБ-решений в партнерстве с компанией «Нота»

Российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group стал партнером мультипродуктового вендора отечественного ПО «Нота» (холдинг «Т1»). Одно из основных направлений сотрудничества – продвижение экосистемы в области информационной безопасности «Нота Купол». Продукт удовлетворяет ключевые потребности в обнаружении и предотвращении кибератак, обеспечивая соответствие требованиям регулятора, а также позволяет оперативно заместить ряд решений зарубежных игроков, покинувших отечественный рынок.

Партнерство позволит Prof-IT Group расширить собственную экспертизу системой для защиты периметра ИТ-инфраструктуры промышленных предприятий, которая поможет снизить риск несанкционированного доступа и обеспечить безопасность критических данных и ресурсов. Компании планируют совместно предлагать комплексное решение в сфере ИБ игрокам из области машиностроения, химической и пищевой промышленности в России и странах СНГ.

«Защита сетевого периметра является критической задачей для предприятий, особенно тех, которые относятся к КИИ. Уверены, что совместная работа станет новым шагом на пути повышения защищенности и импортонезависимости в сфере ИТ для российской промышленности», — сказал Алексей Щербаков, руководитель направления системной и сетевой интеграции Prof-IT Group.

«Нота Купол» отвечает современным требованиям кибербезопасности и предлагает компаниям надежные инструменты для защиты критических данных и ресурсов. Объединение нашей экспертизы и опыта Prof-IT Group позволит развивать продуктовую линейку усиленными темпами, точно и быстро подстраиваясь под нужды заказчиков», — отметила Юлия Ларина, директор партнерской сети вендора «Нота» (холдинг «Т1»).

Prof-IT Group уже более 11 лет специализируется на проектах цифровизации в промышленности. Компания предлагает услуги по проектированию, внедрению и сопровождению систем автоматизации производственных и бизнес-процессов, промышленной роботизации, построению инженерной и ИТ-инфраструктуры.