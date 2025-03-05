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R-Vision VM


05.03.2025 В R-Vision VM теперь доступна автоматизированная проверка соответствия стандартам безопасности 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
11.11.2024 R-Vision стала победителем CNews Awards 2024 в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года» 1
09.10.2024 R-Vision планирует провести дебютный выпуск облигаций на «Московской бирже» 1
03.10.2024 R-Vision VM сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия 1
25.09.2024 R-EVOLUTION CONFERENCE. Конференция по кибербезопасности от R-Vision состоится 11 октября 1
21.08.2024 Вышло первое масштабное обновление системы для управления уязвимостями R-Vision VM 5.4 1
13.06.2024 Компания R-Vision объявила о расширении бизнеса и изменениях в команде топ-менеджмента 1
14.05.2024 R-Vision VM: технология управления уязвимостями включена в репозиторий Ассоциации «ФинТех» 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
18.10.2023 Алексей Дашков -

Алексей Дашков, R-Vision: Эффективно защищать инфраструктуру все сложнее при классическом подходе к ИБ
 

 1
29.09.2023 R-Vision объявила о выпуске новых технологий R-Vision VM и R-Vision SIEM 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

R-Vision VM и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 159 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 2
8288 2
Сбер - СберБизнес Софт 57 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 198 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
Ланит Интеграция 190 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 449 1
Газинформсервис - ГИС 283 1
МегаФон 8985 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1216 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 321 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 324 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 941 1
Fortinet 392 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 1
Palo Alto Networks 148 1
Cisco Systems 5127 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 1
Microsoft Corporation 24692 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 1
Аусферр ИТЦ 28 1
Информзащита 769 1
Softline - Софтлайн 2861 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 143 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1137 1
Qualys 63 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 51 1
ФинГрад - FinGrad 33 1
Ростелеком 9777 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 1
Ростелеком - TData - ТДата 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 320 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Русполимет ПАО 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Абсолют Банк 234 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1000 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
Cybersteel - Киберсталь 2 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 1
Кофемания 54 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 1
Федеральное казначейство России 1787 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 191 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 12
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2248 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2691 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6219 4
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 244 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3879 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5114 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 780 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4917 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5335 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 746 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13331 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7455 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1072 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2869 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1221 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6868 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7714 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11159 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16061 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4233 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8119 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3579 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4048 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 337 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  670 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 659 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1258 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6158 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4535 10
R-Vision SIEM 17 8
R-Vision EVO 7 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 56 2
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 6 2
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  22 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 2
Новые облачные технологии - МойОфис 792 2
НКТ - Р7-Офис 385 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 2
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 2
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 2
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics 4 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 35 2
Intel Evo 103 1
Microsoft Visio - MS Visio 151 1
Adobe Photoshop 767 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 15 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 56 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 231 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 193 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 1
Positive Technologies - PT Sandbox 75 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 136 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 1
Google Android 14089 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2054 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 100 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 1
Богдашов Валерий 21 5
Урусов Виктор 130 2
Кирьянова Александра 138 2
Шадаев Максут 1018 2
Аникин Дмитрий 45 2
Селиванов Андрей 3 2
Баймашкин Камиль 6 2
Самойленко Дмитрий 17 2
Кусеров Олег 18 1
Каушанский Александр 33 1
Соловьев Виталий 37 1
Абакумов Евгений 206 1
Аксенов Олег 44 1
Врацкий Андрей 135 1
Харитонов Вадим 28 1
Нестеров Алексей 144 1
Ульянов Николай 112 1
Калякин Павел 66 1
Дашков Алексей 2 1
Оберемок Надежда 30 1
Нальский Максим 36 1
Милованов Андрей 31 1
Воронин Павел 139 1
Солдатенкова Ксения 26 1
Белан Иван 26 1
Желнова Алина 27 1
Чаркин Евгений 296 1
Артюхов Сергей 42 1
Новикова Елена 88 1
Шмаков Антон 46 1
Денисов Анатолий 35 1
Шаев Виталий 43 1
Натрусов Артем 284 1
Малышев Сергей 83 1
Бондаренко Александр 39 1
Никитин Сергей 72 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Сметанев Игорь 10 1
Петухов Антон 46 1
Распопов Алексей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 2
Ближний Восток 2954 1
Африка - Африканский регион 3491 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Америка Южная 854 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 681 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 4
Аудит - аудиторский услуги 2702 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1259 3
Энергетика - Energy - Energetically 5137 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2327 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 276 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4699 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6197 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 748 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2435 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5691 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6010 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
Экономический эффект 1078 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6011 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4495 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2683 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7682 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8105 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7549 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6758 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2508 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Gartner - Гартнер 3562 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 130 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1069 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 3
CNews AWARDS - награда 521 2
CNews FORUM Кейсы 225 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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