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R-Vision VM
R-Vision VM и организации, системы, технологии, персоны:
|Богдашов Валерий 21 5
|Урусов Виктор 130 2
|Кирьянова Александра 138 2
|Шадаев Максут 1018 2
|Аникин Дмитрий 45 2
|Селиванов Андрей 3 2
|Баймашкин Камиль 6 2
|Самойленко Дмитрий 17 2
|Кусеров Олег 18 1
|Каушанский Александр 33 1
|Соловьев Виталий 37 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Аксенов Олег 44 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Нестеров Алексей 144 1
|Ульянов Николай 112 1
|Калякин Павел 66 1
|Дашков Алексей 2 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Нальский Максим 36 1
|Милованов Андрей 31 1
|Воронин Павел 139 1
|Солдатенкова Ксения 26 1
|Белан Иван 26 1
|Желнова Алина 27 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Артюхов Сергей 42 1
|Новикова Елена 88 1
|Шмаков Антон 46 1
|Денисов Анатолий 35 1
|Шаев Виталий 43 1
|Натрусов Артем 284 1
|Малышев Сергей 83 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Никитин Сергей 72 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Сметанев Игорь 10 1
|Петухов Антон 46 1
|Распопов Алексей 34 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|Gartner - Гартнер 3562 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 130 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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