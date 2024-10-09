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R-Vision планирует провести дебютный выпуск облигаций на «Московской бирже»

Компания R-Vision (ООО «Р-Вижн») объявляет о планах дебютировать на «Московской бирже» с выпуском облигаций на 500 млн руб. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Облигации сроком обращения три года планируется разместить по открытой подписке среди широкого круга инвесторов, как розничных, так и институциональных. Планируемый объем размещения — 500 млн руб., ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России + 2,5 п. п.

R-Vision работает на рынке информационной безопасности в России с 2011 г. Компания специализируется на разработке и внедрении решений, автоматизирующих ключевые процессы в области информационной безопасности: управление ИТ-активами, мониторинг и реагирование на инциденты, управление рисками, контроль соответствия требованиям (аудиты), использование данных киберразведки, а также раннее обнаружение угроз.

Компания R-Vision получила в начале октября кредитный рейтинг от «Эксперт РА» — рейтингового агентства — на уровне ruА+. Прогноз по рейтингу — стабильный. «Агентство ожидает сохранения высокого уровня рентабельности в ближайшие годы на фоне продолжения роста финансовых показателей компании, в том числе благодаря запуску новых продуктов (R-Vision SIEM/R-Vision VM)», — указало агентство в описании рейтингового действия.

По итогам 2023 г. суммарная выручка ООО «Р-Вижн» по всем видам деятельности составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль за тот же период составила 0,9 млрд руб. Выручка и EBITDA компании за отчетный период выросли примерно на 70% год к году. Рентабельность по EBITDA составила около 43%, что оценивается как высокий уровень по бенчмаркам методологии.

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Сегодня R-Vision, как российский разработчик систем кибербезопасности, предлагает решения, которые применяются для информационной защиты в государственных учреждениях, финансовой сфере, телекоммуникациях, а также в нефтегазовой, энергетической и металлургической отраслях промышленности в России и странах СНГ.

Как отметил генеральный директор R-Vision Валерий Богдашов, R-Vision стремится привлечь дополнительные инвестиции для реализации стратегических планов. Средства, полученные в результате выпуска облигаций, будут направлены на развитие бизнеса, привлечение дополнительной экспертизы для разработки новых решений и их представление на ключевых рынках России и стран СНГ.

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