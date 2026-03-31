Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

TERA и R-Vision доказывают эффективность совместных решений на проектах в ключевых отраслях России

ИT-дистрибьютор TERA совместно со стратегическим партнером R-Vision, разработчиком систем цифровизации и кибербезопасности, сообщают об успешном завершении ряда знаковых проектов в нефтегазовой, металлургической и химической промышленности. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

На фоне ухода зарубежных вендоров и роста сложности кибератак, российский бизнес ищет зрелые отечественные решения для построения и модернизации центров мониторинга и реагирования на инциденты (SOC). Ключевой спрос сосредоточен на продуктах классов SIEM (управление событиями ИБ), SOAR (автоматизация реагирования), VM (управление уязвимостями).

Ключевые проекты

– В крупном промышленном холдинге для централизации процесса управления уязвимостями был внедрен R-Vision VM, который пришел на смену решению от другого российского вендора. В ходе пилотного тестирования на инфраструктуре из более чем 35 тыс. активов в 15 филиалах R-Vision VM обнаружил больше реальных уязвимостей при значительно меньшем количестве ложных срабатываний. Получена полная видимость состояния инфраструктуры, формализован процесс управления и устранения уязвимостей, сокращен объем ручных операций при анализе результатов сканирования, улучшено взаимодействие между ИБ- и ИТ-подразделениями, повышен контроль устранения уязвимостей в распределенной инфраструктуре. В результате компания перешла от разрозненных проверок к централизованному и контролируемому процессу управления уязвимостями.

– В другом промышленном холдинге при замене SIEM-системы IBM QRadar было выбрано решение R-Vision SIEM. Оно не только продемонстрировало высокую стабильность и гибкость, но и потребовало втрое меньше аппаратных ресурсов, чем другая тестируемая конкурентная система. В рамках пилота, сопоставимого по нагрузке с боевой эксплуатацией (100 тыс. EPS, 20 ДЗО), совместная команда TERA и R-Vision провела адаптацию контента под нужды заказчика, обеспечив высокое качество обнаружения инцидентов.

– Нефтеперерабатывающему предприятию требовалось выстроить процесс реагирования на инциденты, который обеспечивал бы оперативное принятие решений и эффективное противодействие киберугрозам. Для решения этой задачи была выбрана система R-Vision SOAR: после успешного завершения пилотного проекта решение было внедрено в промышленную эксплуатацию.

Юлиана Павлова, директор департамента программного обеспечения TERA, так комментирует успех совместных проектов: «Сегодня рынок прошел стадию простого поиска аналогов. Заказчикам нужны не отдельные продукты, а комплексные, проверенные решения, обладающие экосистемностью и бесшовными интеграциями между различными модулями. Наш опыт показывает, что успех проекта зависит не только от функционала ПО, но и от качества внедрения, поддержки и обучения. Партнерство с R-Vision позволяет нам предлагать рынку именно такие – зрелые и предсказуемые решения».

Андрей Чечеткин, руководитель управления развития партнеров R-Vision: «Технологическое лидерство необходимо доказывать на практике, в реальных проектах. Мы гордимся тем, что наши продукты регулярно показывают лучшие результаты в прямых технических сравнениях. Однако для успешного внедрения в масштабах крупного предприятия наших технологий недостаточно – нужна глубокая экспертиза партнера и, конечно же, дистрибьютора на всех этапах. Компания TERA продемонстрировала высочайший уровень компетенций, помогая заказчикам не просто выбрать, а правильно организовать процесс внедрения и эффективно использовать наши решения для построения процессов реагирования на инциденты. Такое партнерство позволяет нам совместно решать самые сложные задачи российского бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/