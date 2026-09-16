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Вышла R-Vision VM 6.6 с аудитом веб-приложений, контейнеров и закрытых сегментов

Компания R-Vision представила новую версию системы управления уязвимостями R-Vision VM 6.6. Решение получило новые возможности сканирования – аудит веб-приложений и контейнерных сред Docker и Kubernetes, а также мобильный сканер для работы в изолированных и закрытых сегментах ИТ-инфраструктуры.

Одно из направлений развития R-Vision VM – расширение охвата сканирования. В версии 6.6 появилась возможность проводить базовый аудит веб-приложений: система обнаруживает и проводит инвентаризацию веб-ресурсов, а также выявляет связанные с ними уязвимости.

Также появилась возможность аудита контейнерных сред Docker и Kubernetes, включая проверку в runtime. R-Vision VM собирает данные о составе и состоянии контейнерной среды, выявляет связанные уязвимости и показывает результаты в карточке соответствующего хоста.

В крупных и распределенных инфраструктурах часть активов может находиться в сегментах, к которым нет постоянного доступа из центральной VM-системы. Это могут быть объекты КИИ, удаленные филиалы или другие закрытые контуры. В результате данные об активах и уязвимостях в таких сегментах могут оставаться вне поля зрения центральной системы.

Для таких сценариев в R-Vision VM 6.6 появился мобильный сканер – компонент системы, который устанавливается на ноутбук и позволяет провести аудит непосредственно внутри изолированного контура. Для его работы не нужны отдельные серверы и дополнительная инфраструктура, поэтому сканер можно быстро подготовить и использовать там, где централизованное сканирование затруднено или невозможно.

Мобильный сканер поддерживает основные режимы сканирования: White Box, Black Box, Compliance и веб-аудит. С его помощью можно проводит инвентаризацию активов и выявлять уязвимости, а затем передавать результаты в центральную R-Vision VM. Там данные объединяются с информацией по остальной инфраструктуре и используются для анализа, отчетности и контроля устранения уязвимостей.

Мобильный сканер рассчитан на проверку до 2 тыс. хостов и подходит для работы с изолированными контурами и удаленными филиалами, а также для выездных аудитов, пилотных и временных проектов.

Кроме того, в R-Vision VM 6.6 расширена инвентаризация ESXi, vCenter и сетевого оборудования, обновлены Compliance-проверки и карточка хоста, появились новые возможности анализа и экспорта данных об уязвимостях. Доработаны политики автоматизации, интеграции и дашборды. Упростилась и эксплуатация системы: агент теперь можно обновлять из интерфейса, а мастер установки помогает быстрее выполнить первоначальную настройку.

«В R-Vision VM 6.6 мы существенно расширили собственные возможности сканирования и закрыли сразу несколько важных для заказчиков сценариев. Теперь в рамках одной системы можно контролировать уязвимости не только классической ИТ-инфраструктуры, но и веб-приложений, контейнерных сред и изолированных сегментов. Для нас это важный шаг к тому, чтобы R-Vision VM давал максимально полную картину состояния защищенности инфраструктуры вне зависимости от того, где находятся активы и как организован доступ к ним», – сказал Андрей Селиванов, руководитель продукта R-Vision VM.

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