Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности ИТ в банках
|

Сбербанк и R-Vision усилили технологическое партнерство для киберзащиты российских компаний

Сбербанк и компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, расширяют возможности киберзащиты для российских компаний. Технологии R-Vision для управления активами и уязвимостями и платформа управления киберугрозами Сбербанка X Threat Intelligence были интегрированы между собой, чтобы предложить отечественным компаниям дополнительный набор инструментов для управления уязвимостями. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Интеллектуальная платформа Сбербанка X Threat Intelligence — это сервис для экспертов по кибербезопасности, разработчиков, администраторов и других представителей ИТ-служб, который предоставляет полную информацию о киберугрозах через интуитивно понятный интерфейс или API.

Сбербанк вносит свой вклад в укрепление защиты российских компаний: благодаря открытой платформе отечественные организации могут воспользоваться опытом и аналитикой банка в области управления киберугрозами. Доступ к платформе для всех российских компаний предоставляется бесплатно.

В свою очередь, компания R-Vision предоставила пользователям платформы Сбербанка функциональные возможности для инвентаризации активов, реализованные на базе продукта для управления уязвимостями R-Vision VM. Такая интеграция позволяет передавать из R-Vision VM на платформу Сбербанка всю необходимую информацию об ИТ-инфраструктуре, что упрощает дальнейшее обнаружение и устранение актуальных для компании уязвимостей, повышая общий уровень защищенности организаций.

Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision: «Данная интеграция — не просто шаг в развитии кибербезопасности, а стратегическое сотрудничество, направленное на защиту интересов российских компаний и укрепление национальной безопасности в цифровом пространстве. Это пример того, как объединение усилий и передовых технологий может способствовать созданию надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры в нашей стране».

Интеллектуальная платформа Сбербанка для управления киберугрозами X Threat Intelligence состоит из шести взаимоинтегрированных модулей: «Новости о киберугрозах», «Аналитические отчеты», «Управление уязвимостями», «Анализ вредоносного ПО», «Группировки», «ТТP» (тактики, техники, процедуры). Платформа автоматически агрегирует данные о киберугрозах и на текущий момент содержит информацию о более чем 450 тыс. уязвимостей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася»

В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153