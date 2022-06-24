T1 CRM включена в Единый реестр российского ПО

Программное обеспечение российского интегратора «Т1 консалтинг» T1 CRM вошло в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Теперь отечественное ПО смогут использовать государственные органы и компании с государственным участием. Об этом CNews сообщили представители «Т1 консалтинг».

Решение о включении было принято в марте 2022 г. на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Программному обеспечению присвоили класс «Средства управления отношениями с клиентами».

Основные цели реестра — поддержка отечественных разработчиков с помощью государственных мер, а также расширение использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. На сегодняшний день в РПО вошли около 13 тыс. отечественных ПО-продуктов.

«Регистрация – это гарантия того, что наше ПО не будет заблокировано или удалено по геополитическим причинам. В текущей ситуации это один из ключевых факторов принятия решения для наших заказчиков, который идет сразу после стоимости и функциональности системы. Также хочется подчеркнуть, что уровень проверки соблюдения протоколов и требований для регистрации вызывает огромный оптимизм: я могу точно сказать, что с таким подходом в реестре не может быть слабого ПО», — сказал Владимир Вигура, директор продукта Т1 CRM.

T1 CRM обеспечивает бесперебойное управление продажами и взаимодействие с клиентами. Система позволяет настроить жизненный цикл процесса продаж под требуемую методологию ведения бизнеса, а также снизить зависимость от инфраструктуры за счет использования облачной архитектуры и микросервисного подхода.

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«Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, специализируется на управленческом консалтинге и внедрении бизнес-приложений, охватывающих все уровни функционирования и управления предприятием, предлагает полный комплекс услуг для повышения операционной эффективности предприятия. Компания создает и внедряет многокомпонентные решения, основанные на актуальном технологическом стеке, в том числе продукты мировых и российских производителей бизнес-приложений: Oracle, SAP, «1C», Arenadata, Directum, Terrasoft, «Центр речевых технологий» и др. «Т1 консалтинг» входит в состав группы компаний «Т1» – многопрофильного холдинга. Компании группы начинают историю с 1992 г. В 2020 году оборот холдинга составил 59,2 млрд руб. Головной компанией холдинга является компания «Т1», которая осуществляет руководство стратегическим развитием.