T1 CRM представит эффективные стратегии импортозамещения ПО на конференции CNews «Импортозамещение 2023»

Часто возникающие трудности при миграции российского бизнеса на отечественные системы – ключевая тема выступления владельца продукта Т1 CRM (группа Т1) Тимура Порошина на конференции CNews «Импортозамещение 2023». На форуме, который пройдет 4 апреля, эксперт представит карту проблемных мест импортозамещения и расскажет о способах наиболее продуктивного взаимодействия бизнеса и ИТ-сообщества в условиях перехода на российское ПО.

«С уходом западных вендоров российский рынок CRM-систем разбалансировался: предложение отечественных решений не успевает за резко возросшим спросом. Зачастую сжатые сроки на разработку и минимальный бюджет приводят к появлению на рынке незрелых решений, попытка внедрения которых только усугубляет ситуацию. Реальный же ответ на рыночный вызов – гибкие, модульные системы, которые можно внедрять поэтапно. Они позволяют не потерять в функциональности, но снижают нагрузку на ИТ-инфраструктуру компании», — отметил Тимур Порошин.

В докладе Тимура Порошина содержится чек-лист по выстраиванию стратегии миграции. Эффективный подход, по его оценке, подразумевает критический анализ техзадания, чтобы избежать распространения на новые системы устаревших требований, аудит существующего решения и анализ ИТ-ландшафта.

Кроме того, участники встречи узнают, какие возможности предоставляет крупнейшим компаниям внедрение российской модульной платформы T1 CRM для автоматизации всех ключевых бизнес-процессов: маркетинга, продаж, сервисного обслуживания, а также анализа эффективности каждого из них.