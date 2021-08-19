ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя»

Palantir вкладывается в золото

Американская Palantir Tenchonologies, разработчик ИТ-решений в сфере анализа данных, инвестирует в золото, опасаясь очередного «черного лебедя», пишет Bloomberg.

Разработчик ПО, среди клиентов которой ряд американских спецслужб, в августе 2021 г. купил золота на сумму $50,7 млн. Это около 283 слитков массой 100 тройских унций (примерно 3,11 кг) каждый. Сведения о сделке обнаружило американское издание Barron’s, первым обратившее внимание на финансовый отчет, поданный компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC, Securities and Exchange Comission) на прошлой неделе.

Как рассказали Bloomberg в компании, приобретенное золото на первых порах будет физически храниться на некой защищенной сторонней площадке, расположенной на северо-востоке США. Palantir всегда сможет получить доступ к собственности, предварительно (в разумные сроки) уведомив о своем намерении.

В ожидании «черного лебедя»

Использование нетрадиционных финансовых инструментов «скорее отражает мировоззрение» компании, – пояснил в интервью изданию Шьям Санкар (Shyam Sankar), главный операционный директор Palantir. – Нужно быть готовым к будущим "черным лебедям"».

Александр Карп возглавляет Palantir Technologies, купившую в августе 2021 г. золота более чем на $50 млн

Под «черным лебедем» (событие «черный лебедь», Black swan event) подразумеваются труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. В частности, пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 как раз и стала таким «черным лебедем» для всего мира.

Газета New York Post рассматривает данный шаг Palantir как попытку застраховаться от негативных событий в будущем, а также от прямо или косвенно связанной с ними инфляции. Как отмечает издание, сторонники хранения средств в золоте уверены, что этот драгоценный металл способен пережить любой кризис, не потеряв в цене.

В августе 2020 г. цена золота впервые с 2011 г. превысила $2 тыс. за тройскую унцию, однако на этом уровне продержалась недолго и впоследствии изменялась скачкообразно и разнонаправленно. C января по август 2021 г. цена этого драгметалла снизилась в общей сложности на 7% – примерно до $1,78 тыс.

Тем временем индекс потребительских цен в США продолжает держаться на рекордно высоком за последние 13 лет уровне. В августе 2021 г. данный показатель составил 5,4%, как и месяцем ранее.

Напомним, что в марте 2021 г. американский Сенат одобрил план президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) по борьбе с последствиями пандемии на сумму $1,9 трлн. Это уже третий по счету подобный пакет мер поддержки американской экономики.

Необычная инвестиционная стратегия

Bloomberg называет вложение Palantir в золото «частью необычной инвестиционной стратегии» компании.

Помимо золота, компания в последнее время активно вкладывается в стартапы, которые являются ее собственными клиентами, а также в публичные компании, которые вышли на биржу при помощи так называемых SPAC. Это «пустышки», создаваемые специально для слияния с частными компаниями, по той или иной причине не желающими проходить процедуру первичного размещения (IPO, Initial public offering).

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По информации CNBC, в их числе такие ныне публичные технологические компании как AdTheorent, Fast Radius, FinAccel и Tritium.

Примечательно, что сперва Palantir объявила о том, что планирует принимать в золоте и оплату от своих клиентов, однако затем отказалась от данного заявления. Этот факт отражен в материале Bloomberg.

Ранее, в мае 2021 г., компания отрапортовала о готовности принимать биткоины в счет оплаты своих услуг. Представитель Palantir тогда подчеркнул, что этого до них «никто не делал». На сегодняшний день нет информации о том, что кто-либо из клиентов воспользовался данной возможностью.

Меж тем в мае 2021 г. производитель электротранспорта компания Tesla Илона Маска (Elon Musk) непродолжительное время торговала автомобилями за биткоин.

Чем занимается Palantir и откуда у нее свободные деньги

Palantir – это компания с 18-летней историей. Она была основана в 2003 г. пятью выходцами из PayPal, включая Александра Карпа (Aleksander Karp) и Питера Тиля (Peter Thiel), одного из сооснователей PayPal. Карп занимает должность гендиректора компании с 2004 г. и зарабатывает в несколько десятков раз больше главы Apple Тима Кука (Tim Cook).

Основная сфера деятельности Palantir – это разработка программного обеспечения для анализа данных. Компания сотрудничает со множеством организаций, включая инвестиционные компании и хедж-фонды. В списке ее клиентов есть и различные спецслужбы, включая ЦРУ, ФБР и АНБ.

Самые известные продукты компании – программа Palantir Gotham, которая используется правительством США в антитеррористической аналитике, и финансовое ПО Palantir Metropolis, применяемое хедж-фондами и банками.

Bloomberg пишет, что в Palantir мнят себя этакими вольнодумцами и допускают высказывания, воспевающие высокий уровень корпоративной культуры и качества продуктов компании по сравнению с другими представителями отрасли. В частности, во время прошлогоднего «великого исхода» бизнеса из Кремниевой долины, о котором писал CNews, главный операционный директор Palantir, выбравшей в качестве нового дома Денвер (Колорадо), сравнил компанию с «худождественной колонией», противопоставив ее индустрии разработки ПО в целом, представители которой якобы штампуют софт конвейерным способом.

В конце сентября 2020 г. Palantir провела IPO в форме прямого размещения. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В ходе IPO Palantir удалось привлечь $1,9 млрд, а ее капитализация составила на тот момент $16,9 млрд, к 30 апреля 2020 г. она выросла до 42,6 млрд. Таким образом, как отмечает Bloomberg, у компании образовалось $2,3 млрд «свободных» денег, которые она теперь и пытается вложить наиболее «креативным способом».