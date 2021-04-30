Директор некрупного ИТ-подрядчика силовиков получил зарплату в миллиард долларов

Гендиректор Palantir, разработчика аналитического ПО для различных спецслужб, получил зарплату за 2020 г. в размере $1 млрд. Это в несколько десятков раз больше зарплаты главы Apple Тима Кука за тот же период, хотя сама Palantir стоит около $43 млрд против $2 трлн у Apple.

Мегазарплата главы небольшой компании

Глава ИТ-компании Palantir Александр Карп (Alexander Karp) за 2020 г. получил $1 млрд в качестве зарплаты. По информации агентства Reuters, его личные доходы резко пошли вверх именно в 2020 г. – по итогам 2019 г. он заработал лишь $12,5 млрд.

$787,9 млрд из зарплаты гендиректора Palantir составили опционы, а еще $296,4 млн он получил в виде акций. Какую сумму он получил наличными, агентство не приводит. Для сравнения, зарплата Тима Кука (Tim Cook), главы Apple, самой дорогой компании в мире), за тот же 2020 г. достигла $14,7 млн. Как пишет Business Insider, доходы Кука тоже показали рост, но далеко не столь значительный, как у Карпа – в 2020 г. гендиректор Apple получил на 28% больше, чем в 2019 г.

Александр Карп получил самую большую зарплату среди руководства Palantir. Так, сооснователь и президент компании Стивен Коэн (Steven Cohen) за 2020 г. заработал $192 млн . Но следует отметить, что в 2019 г. его зарплата была более чем в 10 раз меньше – $16,1 млн.

Palantir – это компания с 18-летней историей. Она была основана в 2003 г. пятью выходцами из PayPal, включая Александра Карпа и Питера Тиля (Peter Thiel), одного из сооснователей PayPal. Карп занимает должность гендиректора компании с 2004 г.

Основная сфера деятельности Palantir – это разработка программного обеспечения для анализа данных. Компания сотрудничает со множеством организаций, включая инвестиционные компании и хедж-фонды. В списке ее клиентов есть и различные спецслужбы, включая ЦРУ, ФБР и АНБ.

Александр Карп с уверенностью может сказать, что зарабатывает больше гендиректора Apple

Самые известные продукты компании – программа Palantir Gotham, которая используется правительством США в антитеррористической аналитике, и финансовое ПО Palantir Metropolis, применяемое хедж-фондами и банками.

В конце сентября 2020 г. Palantir вышла на IPO (первое публичное размещение акций) в форме прямого размещения. Свои акции она вывела на Нью-Йоркскую фондовую биржу. В результате компания привлекла $1,9 млрд, а ее капитализация составила на тот момент $16,9 млрд. к 30 апреля 2020 г. она выросла до 42,6 млрд.

Работа с ЦРУ

Один из клиентов Palantir, к тому же давних – это Центральное разведывательное управление США (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA). История сотрудничества частной компании и госструктуры началась в 2005 г., когда в Palantir вложился In-Q-Tel –некоммерческий венчурный фонд Управления. Он инвестировал в компанию $2 млн, а к 2013 г. общий размер его вложений в Palantir достиг $300 млн. Первый контракт на разработку ПО Palantir заключила с ЦРУ в то же 2005 г., и до 2008 г. Управление было единственным клиентом компании.

Другие клиенты

За 18 лет работы Palantir внесла в список своих клиентов несколько десятков госведомств и агентств США. Среди них есть Министерство внутренней безопасности, АНБ, ФБР, Центр контроля заболеваний, Корпус морской пехоты США, ВВС США, Командование специальных операций США и др.

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Разработками Palantir в разное время пользовались полицейские управления Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. По рекомендации последнего к Palantir обратился и банк JPMorgan Chase – он заказал ей разработку ИТ-системы по борьбе с мошенничеством и контролю качества ипотечного портфеля.

В 2016 г. Palantir приняла участие в суде против армии США. Компания подавала заявку на разработку для военных разведывательной системы нового поколения Distributed Common Ground System (DCGS), но проиграла тендер. В суд она обратилась потому, что посчитала результаты конкурса построенными.

Palantir была уверена, что армия предвзято отнеслась к заявкам от сторонних компаний, намереваясь отдать заказ своему обычному подрядчику. Как сообщал CNews, в ноябре 2016 г. суд встал на ее сторону.