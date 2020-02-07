Atos помогла Первой грузовой компании перейти на SAP S/4HANA

Atos была выбрана Первой грузовой компанией (ПГК) стратегическим партнером в вопросах облачных услуг и масштабной цифровой модернизации. Проект по централизованной IT-модернизации компании стал самым масштабным за всю историю российской логистики.

Со старта проекта в 2017 году Atos удалось не только запустить сервисы поддержки, но и помочь в развертывании модулей SAP, предоставив ПГК универсальное и масштабируемое решение для 14 филиалов по всей стране. В 2019 году была запущена эксплуатация программного решения SAP S/4HANA и модуля SAP Transportation Management, адаптированного под специфику деятельности ПГК.

Комплексный подход к требованиям бизнеса, реализуемый с помощью внедрения различных модулей SAP, позволил автоматизировать ключевые процессы компании, перейти на новый уровень управления запасами и сбытом. Построение хранилищ данных в модуле BW сделало возможным администрирование процессов управления, а также извлечение данных для анализа, интеграции, моделирования. Благодаря внедрению модулей PM, FI, CRM удалось достигнуть значительной оптимизации технического обслуживания и ремонта оборудования, взаимодействия с финансово-бухгалтерскими документами и управления взаимоотношениями с клиентами, соответственно.

Также, являясь облачным провайдером ПГК для решений SAP S/4HANA на основе мощностей собственных центров обработки данных в России (основной и резервный ЦОДы), на данный момент Atos обеспечивает 1 и 2 линии поддержки SAP для пользователей ПГК, выделяет ресурсные мощности для предоставления доступов к серверам и базам данных, занимается разработкой внутренних корпоративных ресурсов SharePoint.

«В рамках синергии с крупнейшим железнодорожным оператором страны мы смогли раскрыть и собственный потенциал, предложив поддержку особенно важного для заказчика модуля SAP Transportation Management (SAP TM), который был впервые реализован в России в разрезе такого новаторского и масштабного проекта, — сказала Яна Шабанова, директор департамента бизнес-приложений и платформ Atos в России. — Благодаря тому, что теперь разноуровневые разрозненные системы, а также парк из более чем 100 000 вагонов отслеживаются на единой IT-платформе, компания добилась оптимизации движения подвижных составов и повышения эффективности их эксплуатации».

Помимо SAP-решений, Atos предоставляет компании облачный хостинг для ПГК на базе своего серверного оборудования Bullion и BullSequana S из ЦОДа компании в Москве. В рамках проекта используются возможности для распределенного хранения данных: резервные копии (BackUp) размещены на удаленной площадке Atos. Распределенная инфраструктура позволяет обеспечить сохранность данных и минимизировать риски простоя оборудования и ключевых сервисов.

Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ, отметил: «Мы гордимся нашим сотрудничеством с ПГК, которое в очередной раз доказало высокий уровень доверия к компетенциям специалистов Atos и подтвердило открытость наших партнеров к инновациям. Уникальность и масштабность проекта поражают воображение: работа ведется по всем 14 филиалам от Владивостока до Воронежа, от Санкт-Петербурга до Новосибирска. И я не сомневаюсь, что мы будем продолжать в том же ритме, постепенно увеличивая производительность и расширяя предоставляемые возможности».

Сформированное с помощью Atos «цифровое ядро» логистического оператора позволит оптимизировать критические бизнес-процессы компании, а также внедрить инструменты умной аналитики и машинного обучения для повышения эффективности эксплуатации парка, сокращения простоев и порожнего пробега вагонов, взаимодействия с клиентами и повышения качества услуг.