Российский город-миллионник остался без проката электросамокатов

В Перми прекратили работу кикшеринговые сервисы Whoosh и «МТС Юрент». Причиной стало решение городских властей, запрещающее парковку электросамокатов за пределами велопарковок, которых нет в центре города.

Whoosh и «МТС Юрент» прекратили работу в Перми

Сервисы аренды электросамокатов (кикшеринг) Whoosh и «МТС Юрент» (бывший Urent) с 15 апреля 2024 г. прекратили свою работу в Перми. Об этом сообщает «РБК-Пермь». «Ушли на зимовку, когда вернемся, все будет, как ранее», - говорится в сообщении в приложении Whoosh.

Последние месяцы у кикшеринговых сервисов назревал конфликт с властями Перми. 26 марта городская дума приняла поправки в Правила благоустройства города, согласно которым электросамокаты можно парковать только на велопарковках. При этом в центре города велопарковок нет. По новым Правилам электросамокаты должны размещаться на велопарковках в положении стоя, параллельно стойке крепления или разметке.

Кроме того, в отдельных районах Перми были установлена ограничения по скорости для электросамокатов, достигающие 2 км/ч, в некоторых районах езда на электросамокатах была запрещена.

Фото: Freepik Под давлением городских властей в Перми прекратили работу кикшеринговые сервисы Whoosh и « МТС Юрент

Свое решение власти города объясняли тем, что Пермь стала вторым городом в России по числу ДТП (дорожно-транспортное происшествие) с участием электросамокатов. За 2023 г. в городе произошло 76 ДТП с участием электросамокатов, в них погиб один человек, в 22 случаях жертвами стали несовершеннолетние.

Несмотря на такие ограничения, в начале апреля Whoosh и «МТС Юрент» открыли сезон в Перми. В ответ администрация города принялась за эвакуацию неправильно припаркованных электросамокатов: только за три дня было эвакуировано 500 штук. Размер платы за перемещение одного средства индивидуальной мобильности (СИМ, к их числу относятся электросамокаты) составляет 1,5 тыс. руб., стоимость хранения на специально выделенной штрафстоянке - 100 руб. Забрать эвакуированный самокат может только его владелец после оплаты штрафа за хранение.

Почему пермякам необходимо парковать электросамокаты в центре города

Whoosh попытался обжаловать в прокуратуре решение властей города. «МТС Юрент» обратился к властям города с предложением профинансировать строительство велосипедной инфраструктуры.

Сейчас в пресс-службе «МТС Юрент» заявили изданию «РБК-Пермь», что причиной остановки работы сервиса в Перми стали действия властей города. «Наши самокаты запретили парковать в центре города, не предложив альтернативной парковки за пределами этой территории, - сообщили в компании. - При этом наше письмо в администрацию города с предложением инвестировать в строительство парковок в Перми осталось без ответа. Кроме того, наши самокаты стали эвакуировать даже в тех местах, где запрет на парковку не действовал».

В компании намерены жаловать в надзорные органы. Также в «МТС Юрент» добавили, что в 89% случаях электросамокат используется не для прогулок, а в качестве транспорта, чтобы добраться, например, от автобусной или трамвайной остановки до работы или из офиса домой. «Порядка 80% поездок начинаются и завершаются в центральном части Перми, - говорят в компании. - Трудно представить, что, к примеру, желая проехать от ЦУМа до Комсомольской площади, человек сначала поедет куда-нибудь в Балатово (район Перми - прим. CNews) за самокатом, проедет по Компросу (район Перми - прим. CNews) и снова уедете в Балатово парковать электросамокат».

В 2023 г. в Перми 250 тыс. человек воспользовались СМИ, совершив на них порядка 3,7 млн поездок. Население города превышает 1 млн. человек.

Российский рынок кикшеринга

По данным аналитического центра «Трушеринг», в 2023 г. российский рынок кикшеринга вырос на 67,5% и составил 22,3 млрд руб. За год соответствующим сервисами воспользовалось 21 млн человек. Лидером рынка является Whoosh, его доля от общего числа поездок составила 49%. На втором месте «МТС Юрент» - 32,5%, на третьем – «Яндекс GO» (проект «Яндекс.Такси») с долей 17%.

В конце 2022 г. Whoosh провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже и привлекла 2,1 млрд руб. МТС («Мобильные телесистемы») и ее основанной владелец АФК «Система» с 2021 г. инвестировали в Urent. В том числе в начале 2024 г. МТС увеличила свой пакет в сервисе с 11,77% до 80,58%, заплатив 5,04 млрд руб. за долю размером 68,8%.