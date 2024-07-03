Инженеры МФТИ создали пожаробезопасную батарею для электровелосипедов

В МФТИ разработали пожаробезопасную литий-ионную батарею для велосипедов и самокатов на электрическом приводе, мощность которой позволяет проехать 60 км при стандартном движении по городским магистралям. В случае максимальной нагрузки на транспорт (езда по грунту, в гололед и др.) запаса хода хватит на 45-50 километров пути. Разработка полностью импортонезависима, а также отвечает всем мировым сертификационным требованиям безопасности. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

По данным агентства «Трушеринг», в 2023 г. более 48 млн россиян брали в аренду электровелосипеды и самокаты, что на 41,8% больше, чем годом ранее. Растет спрос на средства микромобильности и со стороны бизнеса, который массово пересаживает службы доставки на электротранспорт. Так, согласно исследованию консалтинговой компании Kept, в 2022 г. только в Москве на на самокатах и велосипедах было доставлено заказов на 260 млрд руб. По прогнозам аналитиков, к 2025 г. этот показатель может достичь 500 млрд руб.

При этом, по словам заместителя директора Института электродвижения МФТИ по научной работе Даниила Иткиса, сейчас обязательной сертификации подобные источники питания не подлежат.

«На сегодняшний день никто всерьез не проверяет литий-ионные батареи в отношении безопасности. Да, у нас есть соответствующий технический комитет в Росстандарте, но они могут провести лишь разрабатывать или адаптировать иностранные стандарты, а следовать им или нет производитель решает сам; сертификация аккумуляторных батарей добровольная. Это и привело к тому, что рынок заполнили источники питания низкого качества сборки и, как следствие, они часто горят. При разработке аккумуляторных батарей для электровелосипедов мы брали за основу стандарты качества Международной электротехнической комиссии (International Electrotechnical Commission), а также Международной организации стандартизации (International Organization for Standardization). Литий-ионные аккумуляторы МФТИ соответствуют всем техническим требованиям, а также международным нормам пожарной безопасности», — сказал Даниил Иткис.

Элементы аккумуляторной батареи для электровелосипеда

Разработанная литий-ионная аккумуляторная батарея для электробайков весит почти шесть кг. Емкость источника питания составляет 13 Ампер-часов, а напряжение питания — 60В. За конструктивную составляющую проекта отвечали сотрудники Института электродвижения МФТИ. По планам разработчиков, запуск в серийное производство будет произведен на опытно-промышленном заводе компании АО «Металион» – индустриального партнера университета

По словам заместителя директора Института электродвижения МФТИ по научной работе Даниила Иткиса, интерес к проекту уже проявил крупный бизнес.

«У нас есть заказчик (находимся на этапе переговоров) — это один из крупнейших поставщиков аккумуляторных батарей для служб доставки. Также эта компания занимается сервисным обслуживанием (ремонтом и заменой) мобильных источников питания. Сейчас на большинстве самокатов и велосипедов установлены батареи, произведенные в Китае. Они часто ломаются, многие из них недолго держат заряд, а также неустойчивы к воздействию внешних факторов. Заказчик готов сделать выбор в пользу литий-ионных аккумуляторов, разработанных в Институте электродвижения МФТИ, потому что они адаптированы к работе в российском климате, имеют высокие параметры по пожарной безопасности, а также их не надо закупать за рубежом. Последнее в условиях санкционного давления является нашим важным преимуществом», — сказал заместитель директора Института электродвижения МФТИ по научной работе Даниил Иткис.

Как отмечают инженеры Института электродвижения МФТИ, при запуске в серийное производства стоимость аккумуляторов будет варьироваться от $150 до $200, что сопоставимо с ценой на аналогичные источники энергии азиатского производства.