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Накануне майских праздников в Сургуте открылся сезон фиолетовых самокатов

Цифровая экосистема МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» сообщают о запуске нового сезона проката самокатов в Сургуте. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны 1000 новых электросамокатов модели Ninebot S90L. Все устройства оснащены поворотными сигналами и двумя дашбордами для удобства и безопасности пользователей и всех участников дорожного движения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для повышения безопасности поездок скорость всех самокатов в городе будет ограничена до 20 км/ч. Также по согласованию с городом будут действовать «медленные» и «запретные» зоны, где скорость самокатов будет автоматически снижаться, либо устройства будут полностью замедляться.

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МТС
Накануне майских праздников в Сургуте открылся сезон фиолетовых самокатов

В сезоне 2025 г. сервис будет выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью «МТС ID» (в 2024 г. было заблокировано более 12 тыс. таких аккаунтов по всей России), а также интеграции с банковскими сервисами. Совместно с другими операторами прорабатывается возможность введения идентификации с помощью портала «Госуслуг». Сервис также поднял штраф за передачу управления самокатом ребенку в три раза — до 30 тыс. руб. Такие аккаунты также будут блокироваться.

«МТС Юрент» также будет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами. Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на электросамокатах «МТС Юрент». Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении. Максимальная страховая сумма — 900 тыс. руб.

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