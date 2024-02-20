Новые модели электросамокатов Ninebot

Компания diHouse объявляет о начале продаж на российском рынке трех моделей самокатов Ninebot — D28U, E2 Plus и E2 Pro. Новинки способны развивать скорость до 25 км/ч, оснащены прочными и эластичными бескамерными шинами, которые дают отличное сцепление с дорогой, амортизируют неровности и позволяют с комфортом преодолевать большие расстояния. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Все модели электросамокатов Ninebot оснащены мощными аккумуляторами с защитой от перегрева, перезаряда, короткого замыкания и функцией автовыключения при низком заряде. Самокаты выполнены из высокопрочной углеродистой стали, оснащены широкой декой с нескользящей и амортизирующей прорезиненной поверхностью. Большим преимуществом новинок является складная конструкция корпуса и небольшой вес, что удобно для использования электросамоката в городе и с легкостью позволяет возить его с собой на общественном транспорте или в личном автомобиле, а также хранить в городской квартире.

На электросамокатах Ninebot E2 Pro, E2 Plus и D28U установлена двойная тормозная система с одним барабанным и одним электронным тормозом, которые работают совместно и моментально откликаются на действия пользователя, обеспечивая ему быстрое и плавное торможение на любых типах дорог. У модели E2 Pro передний тормоз барабанный с приводом от ручки на руле, сзади — электронный с E-ABS и системой электронной стабилизации Anti-Skid, препятствующей заносу или пробуксовке при движении по скользкому покрытию. Модели D28U и E2 Plus оснащены передним электронным тормозом с системой E-ABS и задним — барабанным с ручным приводом.

Новые модели электросамокатов Ninebot

Ninebot KickScooter D28U — мощный городской электросамокат с бесщеточным мотором (300 Вт), степенью влагозащиты IPX5 и интеллектуальной системой управления батареями BMS 5-го поколения, обеспечивающей ее надежность и безопасность. Даже после 500 циклов заряда или пять лет эксплуатации аккумулятор сохранит свою эффективность более чем на 75%. Самокат оснащен 10-дюймовыми устойчивыми к проколам шинами с противоскользящим рисунком протектора, обеспечивающим улучшенное торможение и защиту от бокового скольжения.

Вес модели 15,4 кг, она оснащена яркой LED-фарой с дальностью освещения 13,5 м. Быстро переключаться между режимами и скоростями позволит большой и яркий дисплей. На электросамокате Ninebot KickScooter D28U можно безопасно и с комфортом отправляться на прогулку по городским или пригородным маршрутам.

Электросамокат Ninebot Kickscooter E2 Plus — компактная городская модель с грузоподъемностью 90 кг, 8,1-дюймовыми бескамерными шинами и запасом хода 25 км. Самокат идеален в качестве первого индивидуального средства передвижения, весит всего 14,4 кг, оснащен мотором мощностью 300 Вт и имеет 3 скоростных режима: 5 км/ч, 20 км/ч, 25 км/ч. Скорость передвижения, режим и другие параметры отображаются на LED-дисплее. Яркая передняя фара и подсветка деки упрощают ориентирование в пространстве в темное время суток. Корпус (IPX4) и аккумулятор (IPX6) защищены от грязи и влаги, что позволяет с удобством ездить на самокате в любую погоду.

Электросамокат Ninebot Kickscooter E2 Pro оснащен бесщеточным двигателем мощностью 750 Вт, влагозащитой класса IPX5 и системой управления аккумулятором Smart BMS, которая обеспечивает надежную работу и долговечность батареи. Быстро переключаться между скоростными режимами, отслеживать уровень заряда, текущую скорость и пройденное расстояние можно на удобном дисплее с диагональю 2,8″. Благодаря высокой яркости дисплея все данные будут корректно отображаться даже в солнечную погоду. Отслеживать информацию о поездке можно также в мобильном приложении Segway-Ninebot.

Эластичные и прочные 10-дюймовые бескамерные шины обеспечивают хорошее сцепление с дорогой даже в пасмурную погоду. А наличие двойной тормозной системы, антибликового фонаря, стоп-сигнала и указателей поворотов гарантирует, что в любое время дня или ночи, даже при самых неблагоприятных погодных условиях поездка на самокате будет комфортной и безопасной.