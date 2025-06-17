Новая линейка электросамокатов Ninebot в России

Новая линейка электросамокатов Segway Ninebot Е3 эксклюзивно доступна для заказов в diHouse. Модели E3 и E3 Pro разработаны специально для передвижения по городу. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Бум электросамокатов в больших городах продолжается. По информации аналитических агентств, общее количество только прокатных самокатов к концу 2024 г. составило 401,01 тыс. штук, т.е. выросло на 20,6%. В 2024 г. объём российского рынка кикшеринга в деньгах составил 31,1 млрд руб., превысив показатели 2023 г. на 39,8%. По сравнению с 2020 г. рынок вырос в 12,5 раза. Что касается рынка персональных СИМ, то его общая емкость, согласно экспертным заключениям, составляет около полумиллиона единиц в штуках.

Компания Segway представила бюджетную серию электросамокатов третьего поколения: модели Ninebot E3 и Ninebot E3 Pro. Обе модели построены на одном шасси, обладающим двумя подвесками — переднее и заднее колеса оснащены упругими эластомерными элементами, увеличивающими безопасность и проходимость. Благодаря магниевой раме самокаты имеют очень небольшой для двухподвесных самокатов вес, а система быстрого складывания улучшает удобство пользования. Кроме того, новые модели на 33% компактнее самокатов предыдущего поколения серии Е2.

Максимальная мощность электродвигателя составляет 800 Вт, номинальная же — 400 Вт — достаточно для ежедневного использования в городе. Электросамокаты E3-серии синхронизируются с фирменным приложением производителя, в котором можно произвести настройку режимов катания, ознакомиться со статистикой поездок и другой информацией.

Различия моделей E3 и E3 Pro заключается в емкости батареи: у версии Pro — 367 Вт/ч против 275 Вт/ч у базовой модели. Соответственно с этим различается время, затрачиваемое на зарядку: 7 часов и 5,5 часа. Имеются различия в пробеге: на скорости 15 км/ч для E3 это 40 км, для E3 Pro —55 км. На скорости 25 км/ч эти значения — 30 и 45 км соответственно.

Новые электросамокаты Ninebot предлагаются по следующими ориентировочным розничным ценам: модель Е3 – 49 990 руб. и модель E3 Pro – 54 990 руб.