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Электросамокаты Whoosh оснастили шлемами

Пользователи Whoosh получили возможность арендовать электросамокаты со шлемами. Такие самокаты доступны в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы. Шлемы предоставляются при аренде самоката бесплатно.

Внедрение шлемов – инициатива Whoosh по повышению безопасности. Первые самокаты со шлемами сегодня запущены на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Алматы. В следующем сезоне такие самокаты появятся в большинстве городов присутствия сервиса.

В пилотном проекте по интеграции шлемов участвует только модель самокатов Whoosh Ninebot S90L. Планируется, что в начале сезона 2024 г. уже порядка 30% парка Whoosh будет оборудовано шлемами, а в 2025 г. – 70-80%.

Шлем крепится к стойке самоката, после старта поездки в приложении появляется кнопка — отстегнуть шлем. Это бесплатная возможность для пользователей, которые при старте поездки имеют выбор: надевать шлем или нет. Мойка и дезинфекция шлемов будет производиться в рамках регулярного технического обслуживания электросамоката.

Рекомендации по использованию шлемов будут доводиться до пользователей в приложении Whoosh и через другие коммуникационные каналы. Это будет именно рекомендация, а не требование.

Введение шлемов – еще одно направление деятельности для формирования культуры вождения и работы с безопасностью поездок на электросамокатах. В рамках этого направления компания уже реализует следующие инициативы:

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Whoosh с 2022 г. тестирует технологию, определяющую поездки вдвоем, с целью выявления нарушений и работы с ними. Такие нарушения компания планирует определять с помощью технологий и датчиков, оборудованных на каждом устройстве. На данный момент ведется работа над точностью выявления таких поездок, компания предполагает уже в этом году массовое использование данной технологии.

В этом сезоне в Москве запустилось тестирование устройств, оснащенных компьютерным зрением и дашбордом, которые собирают данные о поездке и окружающей среде.

Во всех городах работы сервиса в России и СНГ действуют медленные зоны: пешеходные улицы, парки, скверы, места с интенсивным движением пешеходов. При въезде на такие участки устройства Whoosh автоматически плавно снижают скорость до 15 км/ч или другого значения, введенного в качестве ограничения, обеспечивая безопасную для пользователя и окружающих людей скорость поездок.

Школы вождения электросамокатов проводились в городах присутствия сервиса два сезона. На занятиях новые пользователи узнавали о ПДД для средств индивидуальной мобильности, основных принципах вождения устройств, закрепляли знания поездками на практике. Более опытным пользователям напоминали о правах и обязанностях при пользовании частными и шеринговыми электросамокатами, а также помогали пройти сценарии вождения в городской среде: проезд «змейкой», въезд на пандус, преодоление препятствий.

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