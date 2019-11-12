Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП по вине своего водителя

Беспилотный автомобиль «Яндекса», который проходит тестирование на дорогах Москвы, попал в ДТП по вине своего водителя. Аварии с участием беспилотников компании случались и раньше, но до этого в них были виноваты водители других авто. Автомобиль застрахован на 10 млн руб.



ДТП с беспилотником

Беспилотный автомобиль «Яндекса» попал в ДТП во время тестирования в Москве. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. ДТП произошло в районе Аминьевского шоссе. Участвовавшие в нем автомобили получили незначительные повреждения, но из людей никто не пострадал.

Виновником происшествия компания называет водителя, который находился за рулем беспилотного автомобиля. Сейчас он временно отстранен от участия в тестировании.

«Яндекс» тестирует свои беспилотные автомобили в общей сложности два года. За это время успело произойти несколько незначительных ДТП, но в них были виноваты водители других автомобилей — они нарушали правила или отвлекались от дороги. Одно из таких происшествий имело место в июле 2018 г. на Трубецкой улице. Беспилотник затормозил перед пешеходным переходом, и сзади в него врезалось другое авто, водитель которого тормозить не стал.

По требованию властей, каждый беспилотный автомобиль, который проходит тестирование на дорогах, застрахован на 10 млн руб., напоминает компания.

Тестирование «Яндекса»

Сейчас в Москве проходит тестирование в общей сложности 69 беспилотников «Яндекса», но к концу года их количество должно превысить сотню. Они оснащены автоматическими пилотными системами четвертого уровня автономности, которые управляют автомобилем без участия водителя. Вмешательство человека в управление требуется лишь при особых обстоятельствах. В салоне тестируемых авто находится водитель-инженер. Тестирование беспилотников «Яндекса» на дорогах общего пользования началось в июне 2019 г.

Все задействованные в тестировании автомобили сертифицированы. Они проводят на дорогах Москвы 24 часа в сутки семь дней в неделю, поскольку количество пройденных километров напрямую влияет на скорость обучения системы.

Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП: фото из Instagram s.parchevsky

Беспилотники «Яндекса» часто можно увидеть в Хамовниках, на Аминьевском шоссе или Третьем транспортном кольце. Как поясняет компания, конкретный маршрут определяется задачами тестирования. По мере увеличения количества беспилотников территория тестирования расширяется.

«Яндекс» тестирует свои беспилотники не только в России. В 2018 г. компания получила разрешение на проведение испытаний от Министерства транспорта Израиля. Этим летом она выиграла по конкурсу возможность поставить роботизированные такси для перевозки посетителей выставки NAIAS 2020 Mobility Challenge в Детройте, США.

Эксперимент правительства

В ноябре 2018 г. премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил проведение тестирования беспилотных автомобилей на некоторых дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент, рассчитанный на три года, стартовал 1 декабря. По его итогам будут определены сроки массового допуска беспилотников на дороги.

В качестве участников эксперимента были заявлены «Яндекс», «КамАЗ», Университет Иннополис, КБ «Аврора Роботикс», Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) и «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем». От «Яндекса» в эксперименте будут участвовать сто беспилотных авто на базе Toyota Prius, от остальных компаний — от одного до трех транспортных средств, среди которых есть грузовики и автобусы. Перед допуском на дороги все авто проверяются в НАМИ.