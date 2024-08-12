30 лет инноваций в строительстве: застройщик «Донстрой» отмечает юбилей

Один из крупнейших застройщиков столицы «Донстрой» отмечает 30-летие. У истоков рынка частного строительства в России компания еще в далеком 1994 г. задала высокие стандарты качества и архитектурных решений. Девелопер воплотил в жизнь множество инновационных проектов, в том числе с использованием «умных» технологий в благоустройстве. Рассказываем про самые интересные проекты компании.



Ориентир на эксклюзив

Специализируясь на премиальных эксклюзивных проектах, «Донстрой» меняет архитектурный облик престижных районов столицы. Дома BarrinHouse, «GrandDeluxe на Плющихе», «Жизнь на Плющихе», расположенные в Хамовниках, стали визитными карточками компании. Однако широкие компетенции девелопера позволили ему одним из первых выйти с клубными проектами за пределы ЦАО Москвы.

Уникальные продукты компании — третий квартал «Острова», три клубных дома «Река», и, конечно же, сити-виллы «Остров Х». Две виллы на побережье реки всего на 21 квартиру, с собственными террасами и панорамными лифтами, поднимающиеся прямо в квартиру, смогли перенести «островной» — курортный стиль жизни в черту мегаполиса.



В первом десятилетии XXI века в столице начался бум высотного строительства

Распространенной тенденцией в столице за последнее десятилетие стал редеволопмент бывших промышленных зон, и «Донстрой» здесь также оказался в числе законодателей мод. В 2014 г. на месте экс-завода «Серп и молот» компания начала строительство ЖК «Символ», ставшего одним из крупнейших проектов ревитализации в Москве. Расположенный на площади более 60 гектаров, он задал новый стиль жизни в Москве. Родственным проектом стал жилищный комплекс «Сердце Столицы» в Хорошево-Мневниках. Построенные на месте двух бывших заводов, восемь корпусов высятся на Шелепихинской набережной Москвы-реки. Оба проекта были отмечены наградами Правительства Москвы.

На шаг впереди

Не только современные проекты получают признание российских и международных экспертов, довольно часто «Донстрой» оказывался на шаг впереди и в первом десятилетии XXI века. Тогда в столице начался бум высотного строительства, и компания навсегда осталась в истории того времени, построив небоскребы «Дом на Мосфильмовской» и «Триумф-Палас». Первый вошел в список лучших высотных зданий Европы и мира, а второй попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое здание в Европе. Предшествовали высоткам в двухтысячных годах проекты класса deluxe — клубные дома «Новопесковский», «Филипповский», «Новая Остоженка», «Дом на Смоленской набережной».

Знаковым проектом для «Донстрой» стали «Алые паруса», превратившие целый городской район в респектабельное место с собственным причалом, яхт-клубом, вертолетной площадкой, парком и футбольным полем. На верхних этажах разновысотных комплексов расположены многоуровневые пентхаусы с панорамными видами на Москву. Предшественниками «Алых парусов» стали жилые комплексы бизнес-класса «Новая звезда», «Северная звезда», «Эльсинор», «Соколовского, 10», расположенные на северо-западе столицы. Построенные ещё в девяностых, они тогда возвестили о новых стандартах жилищного строительства — с разнообразием планировок, уникальной архитектурой и комфортной средой.

Создавая тренды

Последним писком архитектурной моды стал флагманский проект компании, получивший название «Остров». Расположенный в Мневниковской пойме, он совмещает как различные форматы жилья, так и камерность загородной жизни с близостью к центральным городским кварталам. А умные технологии в сочетании с новациями в благоустройстве и проектировании дарят будущим жильцам новый уровень комфорта.

И конечно же, нельзя не отметить инновационный, визионерский проект «Событие», один из кварталов которого главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал «архитектурной амбицией» столицы. Четвертый квартал «События» — три пятидесятиэтажных жилых корпуса, соединенных между собой шестью «небесными» мостами. Два из них на уровне 50 этажа (170,1 м) соединят крыши второго и третьего корпусов, на них появятся лаунжи и круглогодичная беговая дорожка. Также все корпуса между собой соединят четыре мостовых перехода на уровне 25 и 27 этажей (86.1 м и 94.2 м). На них появятся зоны отдыха и коворкинги. «Донстрой» первым среди российских девелоперов поднимет мосты весом 54,4-94 тонны на такую высоту.