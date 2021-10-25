«Почта России» при поддержке «Сколково» запустила доставку из отделений роботами «Яндекса»

«Почта России» начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса». Проект реализуется при поддержке фонда «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение «Почты» на Android, на старте стоимость составит 1 рубль.

Сейчас доставка осуществляется из 4 отделений района Хамовники. В течение месяца будут подключены еще 23 отделения, расположенные около метро Белорусская, Сокол, Аэропорт, Цветной бульвар, в Раменках и в других районах. Радиус доставки составит 2 километра. Если пользователь находится в зоне покрытия, то после выбора доставки посылки до дома он увидит опцию с рободоставкой в интерфейсе мобильного приложения.

Станислав Чернин, директор по инновациям «Почты России», сказал: «Бурный рост и развитие e-commerce неизбежно трансформируют процессы доставки. Логистика становится наиболее емкой для роботизации отраслью, где технологии меняют процессы на всех этапах: от первой и до последней мили. «Почта России» открыта для инноваций, которые делают наши услуги более комфортными для клиентов. Мы рады протестировать одну из опций доставки без участия человека, создать и детально изучить бизнес-процесс. «Яндекс» в проекте выступает как логистический партнер, предоставляя «Почте России» своих роботов нового поколения и осуществляя их техническое обслуживание. Они отличаются большей вместимостью, лучшей проходимостью и имеют съемную батарею».

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково, сказал: «Главная задача «Сколково» – поддержка инновационных решений, их развитие и коммерциализация. Один из инструментов в нашем арсенале – федеральный проект «Цифровые технологии». Вместе с Минцифры России мы помогаем разработчикам перспективных технологий и крупным организациям запускать пилоты и создавать новые эффективные решения для бизнеса. Внедрение роботов «Яндекса» в работу «Почты России» – один из ярких примеров эффективного обеспечения непрерывности работы, даже в период эпидемиологических ограничений».

Сотрудники отделения загружают посылку в робота, после чего он отправляется по указанному пользователем адресу. Статус доставки можно будет отслеживать в приложении «Почты». Когда робот доставит посылку к подъезду дома, пользователь получит уведомление. Далее ему придет проверочный код в SMS, который нужно будет ввести в приложении. Робот откроет крышку, и посылку можно будет забрать.

Артем Фокин, директор по развитию беспилотных технологий «Яндекса», сказал: «Наши беспилотные роботы уже применяются для широкого круга задач, не только в России, но и в других странах. Автоматизация доставки посылок «Почты России» – одного из крупнейших в мире почтовых операторов – логичный шаг в развитии рободоставки, и мы надеемся масштабировать эту технологию и дальше».