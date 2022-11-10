Около 150 тыс. жителей новостроек в Москве получили доступ к гигабитному интернету МТС с начала 2022 года

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о расширении фиксированной сети в Москве с доступом в интернет на скорости до 1 Гбит/с. С начала 2022 г. каналы связи проложены в 250 новых многоквартирных домах. Это позволяет новоселам не только сделать, но и сохранить красивый ремонт, сделав сразу все для комфортного проживания.

Расширение сети затронуло все районы Москвы. Интернет стал доступен новоселам в отдельных высотных домах в Некрасовке, Гольяново, Черемушках, Марьиной Роще, Измайлово, Раменках, Хамовниках, Перово, Куркино и других районах столицы. Подключены к сети квартиры в жилых комплексах, в том числе «Крылья», «Зеленоград Сити», «Ривер скай», «Андерсен», «Вест гарден», «Гринада», «Некрасовка парк», «Кленовые аллеи», «Баланс», «Хорошевский», Kazakov Grand Loft, «Зиларт», «Вестердам», «Шаболовский», Twice, «Акватория», «Эталон сити», клубный дом Carre Blanc. Всего с начала 2022 г. доступ к высокоскоростному интернету и цифровым сервисам МТС получили около 50 тыс. семей во всех районах Москвы.

Конфигурация квартиры влияет на характеристики интернета, поэтому на этапе планирования ремонта жильцы могут создать кабельное подключение для определенных устройств с более высокой скоростью доступа в Сеть, чем по сети Wi-Fi, например, для Smart ТВ или ТВ-приставки, стационарного компьютера и др. Кроме того, на этапе ремонта проще и экономнее для бюджета организовать умный дом, который помогает в решение многих бытовых вопросов, в том числе обеспечение безопасности.

«Высокоскоростное домашнее соединение – новый стандарт жизни, позволяющий одновременно выходить в Сеть с большего количества устройств, за секунды скачивать «тяжелый» контент, смотреть онлайн-фильмы в высоком качестве даже в вечернее время и решать любые другие задачи. Для жителей 96% домов столицы этот стандарт уже доступен. Мы расширяем сеть, чтобы они могли комфортно пользоваться цифровыми технологиями, в том числе и продуктами экосистемы МТС – от охранной сигнализации до современного онлайн-кинотеатра по доступным ценам», – отметил директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.