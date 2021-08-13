Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края

Softline выиграла в конкурсе на поставку ноутбуков для школьников из малообеспеченных многодетных семей, организованном «Центром социального обслуживания населения» (КГБУ СО «ЦСОН»). В результате 7260 ноутбуков были доставлены командой провайдера в населенные пункты Красноярского края, в том числе и самые отдаленные и труднодоступные. Используя новые ноутбуки, ребята могут учиться удаленно, осваивать новые цифровые технологии и развивать свои навыки не выходя из дома.

Эффективный образовательный процесс сегодня трудно представить без использования современных технологий в обучении. В период пандемии многодетные малообеспеченные семьи оказались в уязвимом положении и столкнулись со сложностями в организации дистанционного обучения для детей, оказавшихся отрезанными от своих школ. Зачастую онлайн-уроки для школьников проходили в одно и то же время, а по причине нехватки компьютеров ученики в одной семье не могли участвовать в онлайн-занятиях одновременно.

Так, при участии Министерства социальной политики Красноярского края за счет внебюджетных средств, выделенных компанией «Роснефть», был организован социальный проект, нацеленный на адаптацию детей из малообеспеченных семей к новым условиям обучения. ИТ-партнером этого проекта выступила компания Softline, глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов. В рамках государственного контракта специалисты Softline подобрали ноутбуки, исходя из бюджета заказчика. Далее 7260 новых и производительных ноутбуков ICL (с уже предустановленным ОС и ПО) были доставлены в населенные пункты края. Среди них – города Ачинск, Канск, Минусинск, Красноярск, Лесосибирск, Норильск; п. Тея (Северо-Енисейский район); г. Игарка, п. Бор и с. Туруханск (Туруханский район); с. Хатанга (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район); п. Тура (Эвенкийский район). Передача ноутбуков семьям производилась через краевые учреждения социального обслуживания населения в I квартале 2021 г.

«У Softline большой опыт участия в проектах, направленных на развитие российского образования, в том числе и по оснащению кванториумов в регионах России в рамках нацпроекта «Образование». И мы очень рады содействовать этой социальной инициативе Министерства социальной политики Красноярского края и компании «Роснефть», благодаря которой более чем 7 тыс. детей из многодетных малообеспеченных семей даже в самых отдаленных уголках края получили возможность обучаться дистанционно и использовать ноутбуки для подготовки к учебным заданиям и в целях саморазвития», – сказал Виталий Знак, ведущий менеджер по продажам Softline.

«Пандемия подтолкнула систему образования к стремительным изменениям, в первую очередь поставив ее перед цифровым вызовом. Благодаря этому проекту, а также помощи Softline в подборе и поставке уже готовых к работе современных ноутбуков, в нашем регионе было существенно снижено цифровое неравенство. Мы уверены, что теперь образовательный процесс для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края будет современным и увлекательным. И в конечном итоге убеждены, что эта социальная инициатива в целом благоприятно скажется на повышении цифровой грамотности школьников», – отметила Наталья Лухтина, директор КГБУ СО «ЦСОН».