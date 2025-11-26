Разделы

«Ростелеком» запустил базовые станции «Булат» в четырех поселениях Хакасии и Тувы

С начала 2025 г. «Ростелеком» построил в малых отдаленных поселениях республик Хакасия и Тыва четыре базовые станции от отечественной компании «Булат». Мероприятия выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Впервые качественная голосовая связь стандарта 2G (GSM) и мобильный интернет 4G (LTE) стали доступны жителям населенных пунктов Югачи, Имени Ильича и Курганной в Хакасии, а также арбана Шивилиг в Туве.

Новые базовые станции соответствуют мировым стандартам и обеспечивают связью территорию радиусом около 20 км, при этом скорость передачи данных достигает 450 Мбит/с. Разработка программного обеспечения и систем управления для этих объектов связи выполнены в России, что обеспечивает контроль над ключевыми технологическими процессами и повышает уровень информационной безопасности.

Евгений Синтишевский, заместитель технического директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «“Ростелеком” активно развивает телекоммуникационную инфраструктуру по всей стране. Недавно в соседней Иркутской области была введена в эксплуатацию 1 000-я базовая станция “Булат”. Эти объекты обеспечивают стабильное и качественное соединение, что способствует развитию проекта УЦН 2.0 и расширению цифровой сети в регионах».

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?
Цифровизация

До конца 2025 г. «Ростелеком» запустит базовые станции «Булат» еще в четырех поселениях Хакасии — в Бейке, Тюрт-Тасе, Утах и Красном Катаморе.

Перечень населенных пунктов, где устанавливаются базовые станции по УЦН 2.0, определяется Минцифры России на основании открытого голосования, которое проводится в том числе на портале Госуслуг. Ознакомиться с полным списком поселений, подключенных по проекту, можно на сайте «Ростелекома».

