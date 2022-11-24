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МТС ускорила мобильный интернет в центре и спальных районах Кызыла

МТС объявила о запуске нового покрытия 4G в столице Тывы. В результате скорость передачи данных в сети четвёртого поколения в центре Кызыла увеличилась в среднем на 30%. Также новое и модернизированное оборудование позволило ускорить интернет в густонаселенных микрорайонах «Южный» и «Восточный».

Новое покрытие 4G охватывает популярные для отдыха и прогулок у подрастающего поколения Молодёжный сквер и Семейный парк, Национальный музей республики, Тувинский Национальный музыкально-драматический театр, школы, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры. Скорости передачи данных в центре города даже в часы пик достаточно, чтобы с комфортом пользоваться полезными цифровыми сервисами: приложениями для отслеживания общественного транспорта и вызова такси, онлайн-банком, справочниками.

Кроме того, МТС расширила и модернизировала покрытие 4G в микрорайонах с плотной жилой застройкой – «Южный» и «Восточный». Там, где скорости мобильного интернета раньше могло не хватать, теперь даже в часы максимальной нагрузки на сеть можно быстро загружать видео в высоком качестве, общаться по видеосвязи, играть в «тяжелые» сетевые игры, удаленно работать.

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«Каждый год мы фиксируем рост трафика в 4G в столице республики. Кызыльцы переходят на более современные смартфоны и уверенно пользуются всеми цифровыми благами. Там, где нагрузка на оборудование увеличивается, мы наращиваем мощности, чтобы абонентам не было тесно в сети», – сказал директор МТС в Тыве Экер Хертек.

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