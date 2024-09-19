За лето 2024 г. МТС в Туве заблокировала в два раза больше спам-звонков

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Тувы за июнь-август 2024 г. С помощью антиспам-решений, использующих анализ Big Data, МТС за лето заблокировала более 2 млн нежелательных вызовов, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего жителям республики пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила 11,8 секунд. Нежелательные звонки отфильтрованы базовой спам-защитой и решением «Защитник», который анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов.

Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам, зеленым – безопасные. Технологии Big Data также помогают определять официальное название организации при наличии номера в справочниках и открытых источниках. Пользователь в момент звонка может решить, стоит ли принимать вызов. Часть функционала «Защитника» доступа для абонентов всех операторов в виде одноименного бесплатного приложения.

«Мы видим, что количество нежелательных звонков россиянам растет, при этом абонентам МТС в Туве спамерам удается дозвониться все реже. Мы предпринимаем большие усилия для защиты абонентов от незаконной рекламы и мошенничества. Помимо антиспам-решений им доступен бесплатный поиск утечек персональных данных. В официальном приложении «Мой МТС» можно проверить, попадали ли ваша электронная почта, номер телефона или кредитной карты в слитые из банков, интернет-магазинов и других источников базы данных. Зная о том, что ваши данные скомпрометированы, можно вовремя принять меры для защиты аккаунтов и средств», – сказал директор МТС в Туве Экер Хертек.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков абонентам МТС в Туве с начала 2023 г. превысил 1,7 млн минут или более 3,2 года несостоявшихся разговоров.