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На родине тувинской звезды фильма Акиры Куросавы заработала сеть 4G МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула покрытие 4G в селе Межегей Тандинского района Тывы. Около полутора тысяч человек могут пользоваться быстрым мобильным интернетом и цифровыми сервисами МТС, экономя семейный бюджет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорости передачи данных в сети 4G достаточно, чтобы общаться с близкими по видеосвязи, дистанционно учиться или смотреть фильмы в HD-качестве. Межегей вошел в историю мирового кинематографа: здесь родился тувинский актнр Максим Мунзук, сыгравший главную роль в фильме Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (1975 г.). Советско-японская картина получила премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

«Мы продолжаем расширять покрытие 4G в республике с тем, чтобы качественной мобильной связью и цифровыми сервисами могли пользоваться жители даже небольших снл. В столице же Тывы в начале февраля МТС запустила партннрскую программу с региональным оператором фиксированной связи «Тывасвязьинформ». Наши абоненты теперь могут объединить в один пакет домашний интернет, ТВ, минуты и гигабайты мобильного интернета для себя и близких. Кызылчане могут, к примеру, включить в свой пакет мобильную связь для родителей, которые живут на селе. Это значительно дешевле, чем покупать разные услуги связи по отдельности: выгода достигает 40%», – сказал директор МТС в Тыве Экер Хертек.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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