Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Кызыльчане стали почти в два раза чаще звонить при помощи мобильного интернета

Цифровая экосистема МТС сообщает о том, что на конец ноября голосовой трафик в сети LTE в Кызыле вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение года количество звонков в сети мобильного интернета в столице Тувы также росло от месяца к месяцу, увеличившись с января по конец октября в 1,8 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

VoLTE (Voice over LTE – голос по LTE) – современная технология голосовой связи, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети 2G или 3G. В местах большого скопления людей, например, на вокзале, сети предыдущих поколений могут быть перегружены звонками – в этом случае поговорить по мобильному удобнее в LTE. Кроме того, во время такого звонка можно одновременно пользоваться мобильным интернетом без потерь в скорости.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

«Кызыльчане всё чаще используют технологию VoLTE, в том числе, благодаря расширению покрытия LTE. В этом году в разных частях Кызыла мы провели работы на базовых станциях для улучшения сигнала в помещениях. Кроме того, жители региона переходят на современные смартфоны, большинство из которых поддерживает технологию передачи голосового трафика в LTE», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

Включить бесплатную опцию передачи голосового трафика по сетям VoLTE и Wi-Fi можно в настройках смартфона, в мобильном приложении оператора или при помощи USSD-команды. Во время разговора в VoLTE и Wi-Fi расходуется не интернет-трафик, а минуты, как при обычных вызовах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Обзор: Kubernetes: Легкий старт 2025

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Власти собрались искать уязвимости в автомобильном ПО

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще