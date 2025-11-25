Кызыльчане стали почти в два раза чаще звонить при помощи мобильного интернета

Цифровая экосистема МТС сообщает о том, что на конец ноября голосовой трафик в сети LTE в Кызыле вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение года количество звонков в сети мобильного интернета в столице Тувы также росло от месяца к месяцу, увеличившись с января по конец октября в 1,8 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

VoLTE (Voice over LTE – голос по LTE) – современная технология голосовой связи, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети 2G или 3G. В местах большого скопления людей, например, на вокзале, сети предыдущих поколений могут быть перегружены звонками – в этом случае поговорить по мобильному удобнее в LTE. Кроме того, во время такого звонка можно одновременно пользоваться мобильным интернетом без потерь в скорости.

«Кызыльчане всё чаще используют технологию VoLTE, в том числе, благодаря расширению покрытия LTE. В этом году в разных частях Кызыла мы провели работы на базовых станциях для улучшения сигнала в помещениях. Кроме того, жители региона переходят на современные смартфоны, большинство из которых поддерживает технологию передачи голосового трафика в LTE», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

Включить бесплатную опцию передачи голосового трафика по сетям VoLTE и Wi-Fi можно в настройках смартфона, в мобильном приложении оператора или при помощи USSD-команды. Во время разговора в VoLTE и Wi-Fi расходуется не интернет-трафик, а минуты, как при обычных вызовах.