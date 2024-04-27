С начала 2023 года МТС в Туве заблокировала больше 1,2 млн минут спам-звонков

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Республики Тыва. За I квартал 2024 г. с помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, МТС заблокировала больше 1,3 млн нежелательных вызовов, что на 13% процентов больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего жителям республики пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации. Антиспам защита не только сэкономила время кузбассовцев, ответив за них на звонок или предупредив о возможной нежелательной рекламе, но и уберегла от более серьезных последствий – угроз телефонного мошенничества.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать.

В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам, зеленым – безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

«По итогам 2023 г. с помощью антиспам-решений МТС заблокировала в Туве более 4,5 млн нежелательных вызовов. Значительную их часть отклонил «Защитник». Поэтому в этом году мы запустили одноименное бесплатное приложение для абонентов любых операторов. Параллельно мы прилагаем усилия для повышения уровня цифровой грамотности детей и взрослых. Так, МТС совместно с благотворительным фондом «Система» запустила открытые онлайн-уроки по кибербезопасности. Эксперты расскажут, как уберечь свои персональные данные от спамеров и мошенников и как стать профессионалом в области защиты информации», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков абонентам МТС в Республике Тыва за 2023 г. и первый квартал 2024 г. превысил 1,2 млн минут. Это два года и три месяца несостоявшихся разговоров. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе ставила 12 секунд.