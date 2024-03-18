Стартап Scramble привлек 500 тыс. евро на стадии seed

Scramble — это кредитная площадка, позволяющая стартапам привлекать средства, а профессионалам — предоставлять обеспеченные кредиты для развития инновационного бизнеса. Ее основатель — Камиль Курмакаев, который основал также eCom-маркетплейс WikiMart.

Стартап предлагает альтернативу традиционным вариантам инвестирования для начинающих — каждый месяц он связывает инвесторов с новыми проверенными европейскими брендами потребительских товаров. При этом прогресс вложений можно оценивать в реальном времени.

На раунде стадии seed было получено 500 тыс. евро. Основными инвесторами раунда стали фонд FJ Labs, мировой эксперт в инвестициях в бизнес-модель маркетплейсов, и ex-head of strategy eBay Michael van Svaaij. Также инвесторами выступили синдикат K2 syndicators Владимира Бельковича и Александра Васильева при участии клуба Prosto VC.

«Мы более трех месяцев «вели» и обсуждали с синдикатором эту сделку, чтобы самим разобраться и понять, почему бизнес-модель, не полетевшая в России, оказалась так востребована и перспективна на другом рынке, — отметил сооснователь и СЕО Prosto VC Александр Белов. — Я рад, что в итоге сделка оказалась у нас, так как тут соблюдены все тезисы клуба — быстрый рост, сильный основатель с релевантным опытом и сильные фонды-специалисты в соинвесторах».

«Для нас Scramble интересен как компания, работающая на стыке самых устойчивых трендов InvestTech последнего десятилетия - упрощение доступа розничных инвесторов к новым классам активов, бизнес-модель маркетплейсов, огромный глобальный аппетит МСБ к инструментам фондирования роста. Фаундер и команда Scramble смогли предложить уникальную комбинацию решений к проблемам рынка, что привело к отличному трекшну в прошлых периодах. Мы верим, что у команды есть вся необходимая экспертиза и энергетика для создания единорога на своем рынке. Рады, что совместно с клубом Prosto.VC помогли в сборе текущего раунда и приблизили компанию к этой цели», - отметил сооснователь K2 Syndicators Владимир Белькович.

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Scramble — кредитная площадка, позволяющая стартапам привлекать средства, а профессионалам — предоставлять обеспеченные кредиты для развития инновационного бизнеса.

K2 Syndicators — венчурная фирма, специализирующаяся на синдикации сделок в быстрорастущие компании на стадиях Seed и Round A.

Prosto VC — венчурный клуб бизнес-ангелов и синдикаторов, инвестирующих в стартапы на международной арене. Клуб собирает раунды в проекты в различных индустриях в формате синдиката, предоставляя своим участникам возможность инвестировать в глобальные стартапы на ранних стадиях небольшими чеками от $10 тыс.