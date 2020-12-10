Борис Добродеев: к 2023 году Mail.ru Group планирует обучить 10 млн человек

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев на конференции EdCrunch on Demand рассказал о роли онлайн-образования и традиционной системы обучения, инвестициях компании в образовательные стартапы и перспективах вывода на IPO.

Подведение итогов EdCrunch on Demand, партнером которой выступила Mail.ru Group, прошло 10 декабря. Конференция была посвящена обсуждению образовательного опыта нового времени и технологий в образовании.

Главное из выступления генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

«Mail.ru Group строит свою образовательную экосистему почти десять лет и к 2023 году планирует обучить 10 млн человек. «Mail.ru Group выступает практически во всех ролях: “донором” онлайн-образования, инвестирует средства в бесплатный контент и обучение людей цифровым навыкам. Наша цель к 2023 году обучить 10 млн человек тем или иным навыкам онлайн», – отметил Борис Добродеев.

Mail.ru Group – самый активный инвестор на EdTech-рынке. За несколько лет компания инвестировала в образовательные стартапы более 100 млн долларов (7,5 млрд рублей). В образовательную экосистему компании входят GeekBrains, Skillbox, Алгоритмика, Тетрика, Skillfactory, Учи.ру.

Mail.ru Group не исключает вывода на IPO проектов образовательной экосистемы. «Нашей целью и целью для всего рынка будет появление нескольких «единорогов» – миллиардных компаний, которые проведут IPO на международных площадках и смогут показать потенциал российского EdTech и российского предпринимательства», – отметил Борис Добродеев.

Проекты образовательной экосистемы Mail.ru Group позволяют учиться всем: от школьников до профессионалов. Они помогают подготовиться к школе, изучать предметы школьной программы, готовиться к экзаменам и олимпиадам, получать востребованные ИТ-специальности параллельно с обучением в вузе, совершенствовать профессиональные навыки.