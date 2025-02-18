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Sibedge Сибэдж

Sibedge - Сибэдж

Sibedge –  российская ИТ-компания, основанная в 2006 году в Сибири. Работает в области заказной разработки программного обеспечения. Основной вектор деятельности - оптимизация процессов и методов программной разработки на базе платформ для работы с данными и искусственного интеллекта (AI). 


18.02.2025 Sibedge получила статус малой технологической компании 1
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Sibedge и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24666 1
Ред Софт - Red Soft 720 1
Oracle Corporation 6705 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
Рексофт - Reksoft 419 1
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Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1084 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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