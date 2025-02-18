Sibedge Сибэдж
Sibedge – российская ИТ-компания, основанная в 2006 году в Сибири. Работает в области заказной разработки программного обеспечения. Основной вектор деятельности - оптимизация процессов и методов программной разработки на базе платформ для работы с данными и искусственного интеллекта (AI).
|18.02.2025
|Sibedge получила статус малой технологической компании 1
|13.09.2021
|В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows 1
Sibedge и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24666 1
|Ред Софт - Red Soft 720 1
|Oracle Corporation 6705 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
|Рексофт - Reksoft 419 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
|Сивцев Илья 140 1
|Симаков Роман 9 1
|Алеутдинов Олег 1 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Калинин Александр 156 1
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