Sibedge - Сибэдж

Sibedge – российская ИТ-компания, основанная в 2006 году в Сибири. Работает в области заказной разработки программного обеспечения. Основной вектор деятельности - оптимизация процессов и методов программной разработки на базе платформ для работы с данными и искусственного интеллекта (AI).