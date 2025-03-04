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Эрперт Алексей


04.03.2025 Sibedge выпустил пакет обновлений системы управления компетенциями Skill Matrix 2.0 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Эрперт Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Sibedge - Сибэдж 3 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 1
Sibedge - Skill Matrix 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146214 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2446 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48525 1
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