Экспорт российского ПО сократился на миллиард долларов

Данные ЦБ говорят о падении российского экспорта ПО и компьютерных услуг в 2024 г. на $1 млрд, то есть почти в два раза год к году. Несмотря на более оптимистичную оценку ассоциации «Руссофт», эксперты и представители отрасли называют несколько внешних и внутренних факторов, значительно ослабляющих позиции российских разработчиков на мировом рынке.



Двукратное падение

По данным Банка России, экспорт российского ПО и компьютерных услуг в 2024 г. составил $1,9 млрд, сократившись на $1 млрд, то есть почти вдвое по сравнению с показателем 2023 г. ($2,9 млрд).

Данные «Руссофт», которые приводит издание, разнятся с официальной статистикой ЦБ. По информации ассоциации, экспорт ПО увеличился год к году на 7,2%, до $5,9 млрд.

В январе 2024 г. CNews писал об ускоренном снижении объемов экспорта российских ИT-решений без учета оборудования (по информации «Яков и партнеры»). По итогам 2022 г. оно составило 19,3% (до $5,8 млрд). В 2023 г. сегмент упал уже на 44–47% до $3,1.

Причина разницы в данных

Представители «Руссофт» объяснили изданию разницу в оценках тем, что «многие компании во избежание санкционного давления все больше используют схемы расчетов с зарубежными партнерами, которые не отражаются в статистике ЦБ именно как компьютерные услуги (например, используют для расчетов криптовалюту или переводы физическим лицам)».

«В условиях санкций экспорт не может быть прямым, официальным, а значит, учитываемым и измеримым со стороны государства», — пояснил директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

Директор по развитию международного бизнеса Sibedge Всеволод Мороцкий также отметил, что многие российские ИT-компании открывают дочерние организации за рубежом, их выручка не учитывается в головной компании: «Как правило, работают они от лица компаний, не имеющих номинально к России отношения».

Что сдерживает российский ИТ-экспорт

Российский рынок ИT-продукции занимает только 3% всего мирового потребления, сказал собеседник издания — один из топ-менеджеров крупной ИT-компании. Падение экспорта он связывает в первую очередь с закрытием рынков США и ЕС для России после 2022 г.

Выход на рынки ближнего зарубежья, в страны Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии не смог компенсировать российским ИT-разработчикам потери от закрытия западных рынков.

Санкции, блокировка финансовых операций, а также дефицит квалифицированных кадров и трудности прямого маркетинга — такие причины сокращения экспорта указал Комлев.

Участвовавшие в опросе «Руссофта» представители 100 российских ИT-компаний главной преградой назвали нехватку финансовых ресурсов и санкционное давление.

В Минцифры согласны с влиянием ключевой ставки ЦБ на рынок в целом и на экспортное направление: «Продолжается работа по выработке дополнительных мер по стимулированию привлечения частных инвестиций в ИT, что позволит компенсировать имеющиеся временные сложности с привлечением заемного финансирования с рынка».

В декабре 2023 г. Минцифры в письме в Минпромторг и Минэкономики предложило ограничить список компаний для поддержки ИТ-экспортеров путем создания саморегулируемой организации (СРО). Чтобы попасть в ее состав, компания должна соответствовать некоторым требованиям. Среди них назывались наличие экспортного опыта, подтвержденного опыта работы в области международной логистики и т. д. Тогда же звучала идея формирования «перечня продуктов, обладающих экспортной зрелостью».