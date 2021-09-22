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Оценка PandaDoc составила $1 млрд

Портфельный проект TMT Investments, стартап PandaDoc, объявил о проведении раунда финансирования серии C. Оценка компании составила $1 млрд.

Это четвертый проект в портфеле венчурного фонда TMT Investments, который приобрел статус «единорога».

Лид-инвесторами раунда серии C выступили OMERS Growth Equity и G Squared. Также в раунде приняли участие участии Altos Ventures, Rembrandt Venture Partners, One Peak Partners и M12 (Microsoft).

PandaDoc – комплексное программное обеспечение для автоматизации документооборота. Сервис является лидером в области быстрорастущих категорий программного обеспечения деловых предложений, контрактов и электронных подписей.

Имея более 30 тыс. клиентов с постоянным доходом в 130 странах по всему миру, PandaDoc быстро заняла лидирующие позиции на рынке автоматизации документооборота, увеличив количество пользователей на 80% и доход на 63% в течение последнего года. Продукт компании, цифровая подпись, «навсегда бесплатный» eSign, был запущен в начале пандемии. Теперь используется сотнями тысяч новых пользователей в разных отраслях.

Средства полученные в ходе раунда будут направлены на увеличение присутствия PandaDoc в новых вертикалях, ускорение глобальной экспансии, углубление функциональности платформы и расширение доступа разработчиков к интеграции с другими программными обеспечениями и системами учета.

«Я уверен, что этот раунд поможет компании перейти на качественно новый уровень развития», — сказал Артем Инютин, сооснователь и управляющий партнёр TMT Investments.

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