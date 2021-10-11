Разработчик ИИ-инструментов для промышленности Cyberphysics привлек 50 млн рублей от Skolkovo Ventures

Фонд «Индустриальный» под управлением Skolkovo Ventures инвестировал 50 млн руб. в стартап Cyberphysics – технологическую компанию, развивающую цифровые продукты для оптимизации производственных процессов.

Резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), компания Cyberphysics, была создана в 2019 г. выходцами из лаборатории «кибер-физических систем» Сколтеха и за два года существования успела реализовать ряд успешных проектов с крупнейшими российскими и международными промышленными компаниями. В числе клиентов Cyberphysics такие компании как Fiat Chrysler Automobiles, НЛМК, «Уралкалий», «Газпром» (в рамках партнерства с «Ротек»).

По словам создателей, продукты Cyberphysics позволяют снижать эксплуатационные издержки оборудования, улучшать качество производимой продукции без дополнительных инвестиций и точно прогнозировать состояние активов в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

«В отличие от большинства существующих локальных и международных команд, Cyberphysics удалось решить две основные проблемы индустрии, обеспечив себе значительные конкурентные преимущества. Так, в решениях Cyberphysics используются физико-математические модели для обогащения существующих технологических данных и повышения качества ML-алгоритмов. Они могут получить практическое применение в создании и интеграции Low/No-code-конструкторов, требующих минимальной поддержки клиента при отладке и использовании аналитических инструментов», – сказал управляющий партнер фонда «Индустриальный» Skolkovo Ventures Виктор Червяков.

«Мы поставили себе задачу разработать продукт, в котором как профессиональные Data Scientists, так и рядовые инженеры, понимающие производственные процессы, могут быстро и без навыков программирования создавать инструменты, повышающие текущую эффективность предприятия. Наша главная цель – способствовать ускоренной цифровизации и развитию промышленности с помощью демократизации и упрощения инструментов ИИ», – сказал сооснователь и CEO Cyberphysics Сергей Николаев.

По оценкам экспертов, существующие типовые кейсы использования продуктов компании обеспечивают экономию клиентам от 50 до 100 млн руб. в год с возможностью кратного увеличения эффекта при их масштабировании.

Согласно данным Skolkovo Ventures, глобальный рынок индустриальных ИИ-решений составляет около $20 млрд и растет на более чем 30% ежегодно. При этом локальный рынок находится на уровне 10-15 млрд руб. с прогнозируемыми темпами роста 20-25%. Другая важная особенность рынка – высокая инвестиционная активность, составляющая порядка $2 млрд VC/PE инвестиций ежегодно, которая также характеризуется появлением в секторе компаний-единорогов – Cognite, Uptake, C3.AI и т.д.