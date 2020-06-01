Москва поднялась на девятое место в мире по уровню развития инноваций

Москва заняла 9 место среди городов мира по уровню развития инноваций в глобальном рейтинге экосистем инноваций 2020. Global Startup Ecosystem Ranking ежегодно составляется швейцарско-израильским аналитическим центром StartupBlink и охватывает более 1000 городов из более 100 стран.

Лидеры рейтинга не изменились – на первом месте Сан-Франциско, далее следуют Нью-Йорк и Лондон. Соседние позиции с Москвой заняли Берлин и Шанхай. Российская столица опережает такие города, как Париж, Токио, Амстердам, Сеул, Барселона, Сингапур.

В прошлом году Москва занимала 10 место. Это лишь один из двух городов из первой десятки 2019 года, которым удалось показать позитивную динамику в 2020 году. Кроме того, в число лучших экосистем вошли два новых города – Пекин и Шанхай, так как был учтен стремительный рост количества единорогов.

Составители рейтинга отмечают: «Московская стартап-экосистема удивила нас. В городе выдающееся количество талантливых специалистов в области технологий, и Агентство инноваций Москвы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития, делает все возможное, чтобы показать это миру. Многие страны сталкиваются с геополитическими трудностями, но к чести архитекторов московской экосистемы инноваций они не перестают соединять свои инновации с глобальным контекстом».

По мнению StartupBlink, Москва обладает особым потенциалом в развитии искусственного интеллекта и больших данных, а также взаимодействия высоких технологий и креативных индустрий.

Анализируя конкурентные преимущества московской стартап-экосистемы, авторы исследования выделили такие инициативы, как Московский инновационный кластер, который становится эффективной платформой для сотрудничества между стартапами, государственным и частным сектором, «Московский акселератор», которые объединяет город, стартапы и крупные компании в развитии инновационных решений, а также программу пилотирования инновационных решений, которая позволяет компаниям со всего мира тестировать свои проекты в сфере умного города в городской среде.

Эксперты отметили вклад развития акселераторов и сетей коворкингов, а также эффективной деятельности лидирующих инновационных корпораций в высокие позиции Москвы и отдельно упомянули такие компании, как «Яндекс», Youdo и Genotek.

По итогам года московская стартап-экосистема сохранила позиции топ-3 в Европе, уступая только Лондону и Берлину, и по большинству показателей Москва уже практически сравнялась со столицей Германии. Москва стала единственным российским городом, который показал позитивную динамику. Так, Санкт-Петербург в мировом рейтинге занял только 147 позицию (-68 позиций), Казань – 341 место (-111 позиций).