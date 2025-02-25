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А1 ТИС A1 TIS

А1 ТИС - A1 TIS


25.02.2025 «Рикор» выходит в розницу: корпоративные ноутбуки теперь доступны широкому кругу покупателей 1
04.03.2024 Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности 1
24.08.2009 Россия: Рынок устройств печати рухнул на 61% 2
30.04.2003 Eurobusiness вошел в пятерку крупнейших поставщиков копиров в РФ 1
25.02.2003 В Verysell произошли кадровые изменения 1
10.05.2001 Xerox объявила о начале продаж струйного принтера DocuPrint C7 в России 1
11.08.2000 Xerox и DPI объявили итоги первого полугодия совместной работы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

А1 ТИС и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox 1140 4
Canon 1400 3
Seiko Epson Corporation 897 3
Samsung Electronics 10292 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Fujifilm Business Innovation - Fuji Xerox 38 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Fortive - Tektronix 48 1
HP Inc. 5694 1
OKI - ОКИ Системс Рус 170 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 720 1
Verysell - Верисел 317 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 1
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 1
Verysell Telecom - Верисел Телеком 41 1
Philips 2056 1
Sony 6553 1
Logitech 421 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Lexmark Int 294 1
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 17 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
Intel Corporation 12222 1
Nvidia Corp 3511 1
Volvo - Вольво Независимость 2 1
Ценалом 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 282 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5915 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1326 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16206 2
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 431 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1183 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4780 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1330 1
Принтер - скорость печати 585 1
Принтер струйный - Inkjet printer 725 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6291 1
DDR - Double data rate 2741 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10019 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20885 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3235 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9370 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2489 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3843 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1482 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1831 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3036 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 512 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3214 1
Наушники - Headphones 4034 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11677 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7922 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2812 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 377 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6066 1
Моноблок - Monoblock PC 937 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3563 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3773 1
Cardreader - Кардридер - Картридер 709 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17134 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10166 1
Стресс-тестирование - Stress testing 61 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2118 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1266 1
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 1
Xerox DocuPrint 34 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Intel Core - Семейство процессоров 1206 1
Intel Celeron - Серия процессоров 963 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1343 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Nvidia Quadro RTX GPU 34 1
Nvidia GeForce GT 336 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Селиверстова Алина 6 1
Жигулева Елена 5 1
Терентьев Алексей 23 1
Ровенский Олег 2 1
Ершова Светлана 9 1
Беляева Елена 2 1
Ходос Юрий 21 1
Письменный Михаил 3 1
Савинов Александр 2 1
Бондарев Олег 1 1
Роом Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 7
Беларусь - Белоруссия 5713 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 2
Европа 21810 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Ближний Восток 2953 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 302 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 44 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2134 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2447 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 787 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7881 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Gartner - Гартнер 3561 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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