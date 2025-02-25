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«Рикор» выходит в розницу: корпоративные ноутбуки теперь доступны широкому кругу покупателей

ГК «Рикор» объявляет о начале продаж своих устройств, предназначенных для корпоративных заказчиков, через розничные сети. Первые 3000 ноутбуков уже доступны на таких площадках, как KNS, НДК («A1TIS.Дистрибуция»), DNS, X‑Com и «Ценалом». В планах компании до июня 2025 г. реализовать в рознице не менее 30 тыс. устройств. Об этом CNews сообщили представители компании «Рикор».

На старте в розничных сетях представлены три линейки ноутбуков в различных конфигурациях:

RIKOR ARZ – наиболее доступная модель для решения базовых офисных задач и серфинга в интернете. При этом она оснащена современными процессорами, что позволяет пользоваться компьютером с комфортом и без «подтормаживания».

RIKOR NINO – модель, ориентированная на образовательные нужды. Оснащена быстрыми процессорами и широким набором портов для подключения дополнительных устройств, дисплеев и проекторов;

RIKOR SPB – производительное устройство с металлическим корпусом и высокой продолжительностью автономной работы, разработанное для большинства офисных сотрудников: менеджеров, юристов, финансистов и др.

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Рикор
«Рикор» выходит в розницу: корпоративные ноутбуки теперь доступны широкому кругу покупателей

Выход в розничные сети особенно важен для корпоративных заказчиков, поскольку он предоставляет новые возможности для закупки оборудования. Теперь компании смогут приобретать устройства без длительных тендерных процедур, оперативно пополнять парк техники, а также тестировать новые модели в небольших объемах перед масштабными закупками. Это упрощает процесс адаптации и внедрения новых технологических решений в бизнес-среду.

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«Выход в розничные сети – важный шаг для нашей компании. Мы стремимся существенно повысить доступность наших устройств как для корпоративных клиентов, так и для более широкой аудитории. Уверен, что теперь еще большее количество пользователей сможет оценить, что российские ноутбуки, произведенные на наших полностью роботизированных линиях, могут соответствовать по производительности, защищенности и качеству изделиям лучших мировых брендов, оставаясь при этом доступными по цене», – отметил Андрей Фроликов, директор розничного канала продаж «Рикор».

«Рынок нуждается в надежных и доступных российских решениях для госучреждений, бизнеса, образования и домашних пользователей, и техника «Рикор» отвечает этим требованиям. Мы уверены, что это сотрудничество позволит покупателям KNS заказать и получить передовые решения «Рикор», в том числе входящие в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России, по конкурентной цене», – сказал Михаил Ярошевский, директор по развитию KNS.

В ближайшее время «Рикор» планирует расширить ассортимент, добавив в продажу мини-ПК, моноблоки и мониторы, чтобы предложить пользователям полный спектр решений.

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