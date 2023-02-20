«Диасофт» поможет отследить происхождение данных

В связи с нарастающим потоком информации становится все труднее проследить маршруты данных – от источника к месту их назначения. Чтобы понять происхождение и целевое назначение данных, отследить результаты изменений в процессе их переноса и трансформации, понять, как эти данные влияют на принятие управленческих решений, требуются специальные инструменты.

В технологическую платформу Digital Q.DataFlows компании «Диасофт» встроен инструмент для отслеживания происхождения данных (data lineage). Инструмент является неотъемлемой частью одного из компонентов платформы – DataCatalog, который предназначен для автоматизации сбора и хранения информации о многочисленных источниках и структурах данных организации. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Инструмент Data Lineage поможет оптимизировать аналитические процессы: определить источники и местонахождение данных, взаимосвязи между данными и их потоками, отследить все изменения, которые происходят в процессе трансформации данных. Например, такой анализ поможет понять, что произойдет после удаления сущности, или сколько всего источников задействовано в формировании того или иного отчета.

Отслеживание происхождения данных позволит проанализировать возможности использования данных, выявить ошибки и причины их возникновения, определить ответственных за работу с данными.