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Конференция CNews «Большие данные 2024» состоится 12 марта

12 марта CNews приглашает принять участие в конференции «Большие данные 2024».

12 марта CNews приглашает принять участие в конференции «Большие данные 2024».

С докладом выступят:

Михаил Кортунов, руководитель Центра больших данных, Инновационный центр «Безопасный транспорт»;
Константин Кондратьев, директор, «ТриниДата»;
Ольга Ведерникова, генеральный директор, Epsilon Metrics;
Александр Петряков, главный инженер по разработке, «Сбер» ;
Марина Гудимова, ведущий аналитик, «Концепт Разработка»;
Александр Дорофеев, директор по данным, МКБ;
Николай Шевцов, CDO «ОТП Банка»;
Александр Павлюк, руководитель Центра аналитики больших данных, «Уральский банк реконструкции и развития»;
Максим Николаев, руководитель Управления по работе с данными, Аналитического центра при Правительстве России;
Андрей Ильин, главный эксперт по технологиям, «Сбер»;
Алексей Тютякин, главный инженер по разработке, «Сбер»;
Елена Звонарёва, заместитель руководителя Центра компетенций РФ по цифровой трансформации строительной отрасли, советник министра строительства и ЖК РФ;
Евгений Линник, руководитель офиса по анализу и управлению данными, Российский футбольный союз;
Сергей Иванов, управляющий директор по корпоративной архитектуре и управлению данными, группа «Ренессанс Страхование»;
Глеб Шуклин, руководитель стратегических проектов АБД, Ассоциации больших данных;
Анджей Аршавский, управляющий директор по монетизации данных, «Московская биржа»;
Артем Небольсин, руководитель направления HR-аналитики, Х5.

Основные темы конференции

Российский рынок больших данными

  • Какие изменения происходят на рынке больших данных?
  • Как движется процесс импортозамещения?
  • Есть ли на рынке полноценная альтернатива западным продуктам?
  • Какие сложности возникают в процессе миграции?
  • Как решается кадровая проблема?

Технологии управления и анализа больших данных

  • Технологии сбора данных.
  • Как хранить большие данные?
  • Как обеспечить доверие к данным?
  • Аналитика данных: быстро и удобно.
  • Идеальные дашборды — какие они?
  • Искусственный интеллект на службе аналитика.
  • Большие данные в облаках.

Делимся опытом

  • Как выбрать лучшую систему управления данными?
  • Идеальная команда по обработке больших данных.
  • Успешный проект в области больших данных — какой он?
  • Какие функции можно передать сотрудникам?
  • Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили большие данные?
  • Успешные кейсы применения больших данных.
  • Чем может помочь искусственный интеллект?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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безопасность

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