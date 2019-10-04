Владельцы новых iPhone жалуются на «призраки и НЛО» на фотографиях

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В ночном режимы съемки камеры новых iPhone делают фотографии с дефектами — там видны отражения и блики, похожие на призраков или НЛО. Пользователи утверждают, что когда они фотографировали ту же сцену при том же освещении на телефон другого производителя, ничего подобного не было.



Призраки и НЛО

Владельцы новых iPhone, в том числе продвинутых iPhone 11 Pro, отмечают странные эффекты, возникающие на фотоснимках, сделанных на камеру этих смартфонов. Об этом сообщает китайский ресурс MyDrivers. Пользователи сравнивают странные эффекты с «призраками» или неопознанными летающими объектами. Они появляются там, где их явно не должно быть.

Как поясняет издание, речь идет об отражениях и бликах, появляющихся на снимках, когда телефон фотографирует вблизи источников света. Блогер @Mickey Vaux начал говорить о проблеме еще в конце сентября, выложив видео, где показаны эти эффекты. Другой китайский блогер сообщает, что «призрачные» эффекты возникают в режиме ночной съемки.

Фотограф @Situ Хан Цзин отмечает, что существование подобных бликов — это серьезная проблема, появление которое стало для iPhone 11 Pro шагом назад. По его словам, если ту же самую сцену в тех же условиях снять на более старый iPhone, iPad Pro или Oppo, эффект не проявляется. Специалист полагает, что «проблема НЛО» является следствием дефекта разработки новых iPhone. Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.

Линейка iPhone 11

Напомним, в сентябре Apple выпустила три новых iPhone: iPhone 11 на замену iPhone XR, а также iPhone 11 Pro и 11 Pro Max вместо XS и XS Max соответственно. Смартфоны оказались весьма невпечатляющими с точки зрения внешнего вида — они получили на 99% идентичный предыдущему поколению дизайн, а то в свою очередь было скопировано с iPhone X образца 2017 г. Оставшийся 1% новизны приходится на обновленный модуль камеры. Apple сохранила даже гигантский по меркам 2019 г. вырез в дисплее, отнявший значительную часть его полезной площади. Поддержки стилуса, USB-C и других новшеств, которые предполагались в новых смартфонах, не оказалось.

Владельцы новых iPhone заметили на снимках эффекты, похожие на НЛО

Младший iPhone 11 получил 6,1-дюймовый ЖК-экран Liquid Retina (1792 х 828 пикселей, контрастность 1400:1). Смартфон защищен от воды по стандарту IP68. Алюминиевый корпус, сзади закрытый цельным формованным стеклом, предлагает шесть цветовых решений: черное, белое, красное, фиолетовое, зеленое и желтое.

Основой для iPhone 11 стал новый 7-нанометровый процессор A13 Bionic, который, по утверждению самой Apple, на 20% быстрее в сравнении с прошлогодним A12 Bionic. Вместо одной камеры iPhone XR в новом смартфоне установлен двойной модуль. Основной сенсор на 12 МП получил диафрагму f/1,8 и оптическую стабилизацию, а вторая матрица, тоже 12-мегапиксельная, располагает сверхширокоугольной оптикой на 120 градусов, электронной стабилизацией и диафрагмой f/2,4. Поддерживается запись 4К-видео на 60 кадрах в секунду, обновленный режим HDR и улучшенный ночной режим.

Блик от фонаря похож на летающий объект в небе

Фронтальная камера TrueDepth получила разрешение 12 МП (диафрагма f/2,2), ускоренную на 30% технологию Face ID и поддержку так называемых «слофи» (slofie) – замедленных видео-селфи, которые можно снимать с частотой 120 к/с в разрешении Full HD. Обычные видео камера пишет в 4К 60 к/с.

В дополнение к перечисленному у iPhone 11 есть беспроводная зарядка, поддержка Wi-Fi 6, а его батарея позволяет ему работать на час дольше в сравнении с iPhone XR. Емкость АКБ Apple не раскрыла.

Камера нового iPhone перевернула изображение светофора

Предзаказ на iPhone 11 в России открылся 18 сентября 2019 г., старт продаж начался 20 сентября 2019 г. Смартфон доступен в трех модификациях: 64 ГБ (60 тыс. руб.), 128 ГБ (65 тыс. руб.) и 256 ГБ (74 тыс. руб.).

Старшие модели

В смартфонах iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max используются те же процессор и фронтальная камера, также есть влагозащита IP68 и формованное стекло на тыльной панели корпуса. В них используются OLED-экраны Super Retina XDR с поддержкой HDR, контрастностью 2 000 000:1 и яркостью 1200 нит, а их энергоэффективность выросла на 15% в сравнении с предыдущим поколением. iPhone 11 Pro оснащен дисплеем с диагональю 5,8 дюйма (разрешение 2436 х 1125 пикселей), iPhone 11 Pro Max существенно крупнее — он получил экран на 6,5 дюйма с разрешением 2688 х 1242 точки. Плотность пикселей равна 458 точек на дюйм для обоих гаджетов.

Окно на фото бросает призрачное отражение на штору

По словам Apple, за счет новых дисплеев и энергоэффективного процессора автономность iPhone 11 Pro улучшится на четыре часа относительно iPhone XS, а у iPhone 11 Pro Max — на пять часов в сравнении с iPhone XS Max. Емкость батарей, как и в случае с iPhone 11, неизвестна.

Фотокамера в Pro-моделях отличается от iPhone 11 дополнительным третьим модулем. Это телевик, он тоже 12-мегапиксельный, и у него есть двукратный оптический зум.

Даты предзаказа и релиза обоих смартфонов совпадают с iPhone 11. Для Pro-смартфонов предусмотрены золотой, темно-серый, темно-зеленый и серебристый оттенки корпуса.

iPhone 11 Pro в России стоит 90 тыс. руб. (64 ГБ), 104 тыс. руб. (256 ГБ) или 122 тыс. руб. (512 ГБ). Топовый iPhone 11 Pro Max ощутимо дороже — 100 тыс. руб. (64 ГБ), 114 тыс. руб. (256 ГБ) или 132 тыс. руб. (512 ГБ).