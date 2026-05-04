Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ДЗМ Москва ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова ГБУЗ Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 9
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
|Интерин - Интерин технологии - Интерин сервис 8 1
|Сенсэйр - Sensair 2 1
|Yandex - Яндекс 9216 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
|Интерин - PROMIS МИС 5 1
|СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
|ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
|Microsoft Windows BitLocker 942 1
|Свет Алексей 1 1
|Зевакин Николай 1 1
|Сухоруков Иван 2 1
|Магнитский Леонид 2 1
|Собянин Сергей 538 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Фетисов Александр 33 1
|Михеев Александр 17 1
|Давыдов Владимир 13 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Кругляков Роман 44 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.