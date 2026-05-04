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Правительство Москвы ДЗМ Москва ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова ГБУЗ Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.05.2026 Бесконтактные интерфейсы участника «Сколково» апробируются в клинической практике 2
14.04.2026 В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными 1
23.06.2016 Пациенты ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова получили электронные медицинские карты 4
30.11.2011 «Армада» отчиталась об итогах за 9 месяцев 1
18.02.2011 «Армада» разработает медицинскую систему для трансплантологии 1

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Интерин - Интерин технологии - Интерин сервис 8 1
Сенсэйр - Sensair 2 1
Yandex - Яндекс 9216 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Приорбанк 13 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ №15 им О.М. Филатова - Городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Уралсиб брокер - Уралсиб кэпитал 11 1
Marussia Motors - Маруся Моторс 15 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 12 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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