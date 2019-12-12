«Ред софт» и «Комета» протестировали совместимость продуктов

«Комета» и «Ред софт» подтвердили корректность работы продуктов. По итогам испытаний разработчики подписали сертификат совместимости программного обеспечения Kometa 3Di PACS (производства «Комета») и отечественной операционной системы РЕД ОС (производства «Ред софт»).

«Kometa 3Di PACS» - это PACS система, отвечающая за прием, обработку, анализ, пересылку и архивирование цифровых медицинских изображений в формате DICOM, а также с наша система дает экспертную пост обработку изображений. «Kometa 3 Di PACS» внедрена и отлично зарекомендовала себя уже в 23 регионах. Программное обеспечение зарегистрировано, сертифицировано и находится в «Едином реестре Минкомсвязи российских программ для ЭВМ и баз данных» (№2017614459). Регистрационное удостоверение «Росздравнадзора» (от 4 июня 2019г. № РЗН 2017/6377).

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

««Ред софт» ведет активную работу с партнерами, предоставляющими решения для медицинского сектора. Нам уже удалось интегрировать несколько таких продуктов с РЕД ОС и СУБД Ред База Данных. Рады расширению этого списка за счет подтверждения совместимости с Kometa 3Di PACS», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Компания «Комета» как ведущий российский разработчик ПО в организации электронных архивов медицинских изображений и программ просмотра медицинских изображений неоднократно озвучивала, что основная цель компании - это внедрение передовых медицинских технологий в здравоохранение. На сегодняшний день, для нас лучшей операционной системой среди предложенных на российском рынке является операционная система РЕД ОС. Компания «Комета» полностью довольна итогами испытаний совместимости программных продуктов с «Ред софт» и надеется на долгосрочное сотрудничество!», - сказал Владислав Гилядов, генеральный директор «Кометы».