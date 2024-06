Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России

Системный интегратор «СевенПро» провел успешное внедрение российской программно-определяемой системы хранения данных на базе ПО Raidix 5 в инфраструктуру федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России).

Основными критериями при выборе информационной системы стали отсутствие «привязки» программного обеспечения к конкретному вендору оборудования. А также возможность выстраивания эффективной работы в гетерогенной инфраструктуре, так как на момент установки системы в ИТ-комплексе ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России уже были задействованы системы хранения данных (СХД) от нескольких поставщиков.

Для проекта была выбрана двухконтроллерная СХД с полезным объемом хранилища 150 терабайт, успешно справляющаяся с возложенными на нее задачами.

Во-первых, она предназначена для хранения данных уже существующих в ландшафте виртуальных машин, таких как VMware и «Брест».

Во-вторых, данная СХД будет использоваться для хранения медицинских изображений в системах PACS (picture archiving and communication system). Данная технология позволяет хранить и передавать цифровые изображения исследований и диагностики, которые проводятся в учреждении. Медицинские изображения по стандартам DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) загружаются в высоком разрешении и содержат графическую информацию, а также метаданные, что требует высокого уровня надежности применяемой СХД.

«Решения от «Рэйдикс» очень хорошо зарекомендовали себя с точки зрения совместимости с разнородным оборудованием и показали высокую надежность и управляемость. По нашему мнению, они являются одним из лучших решений для медицинских учреждений и импортозамещения систем хранения в целом. Считаю, что данный проект очень важен не только для «НМИЦ гематологии», но и в целом для всей отрасли. Ведь объем проводимых различных исследований растет с каждым годом. Кроме того, по приказу Минздрава России (приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. №560н) медицинским учреждениям необходимо хранить изображения от двух лет до пяти лет. Что, в свою очередь, несет существенную нагрузку на ИТ-комплекс», – сказал Александр Мартынов, генеральный директор «СевенПро»

Новая система успешно справляется с поставленными перед ней задачами. В данной технической реализации используется RAID 7.3 — это собственная разработка компании «Рэйдикс», которая позволяет выделять для хранения контрольных сумм объемы до трех накопителей, обеспечивая таким образом повышенную надежность хранения данных в системе PACS.