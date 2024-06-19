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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и «Группа Астра» начинают сотрудничество в сфере ИТ

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ. Партнерство поможет в реализации стратегии импортозамещения и развития информационных технологий в исполнительных органах власти региона и подведомственных учреждениях. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Взаимодействие позволит ускорить достижение установленных показателей в части перехода на российское ПО, провести оценку уровня его внедрения и выработать предложения по наиболее эффективной замене иностранных продуктов. Стороны заинтересованы в успешном применении не только ОС Astra Linux, но и других решений экосистемы «Группы Астра». Они также договорились привлекать экспертов вендора к участию в профильных рабочих группах, образовательных, просветительских и других программах, нацеленных на популяризацию российского ПО.

«Взаимодействие с Правительством ХМАЮ-Югры у нас идет давно. Мы провели пилотирование ОС Astra Linux и программного комплекса ALD Pro. На данном этапе оно как раз находится на завершающей стадии. Кроме того, организовывали мастер-классы по продуктам для того, чтобы показать их возможности и преимущества, соответствие задачам партнера и совместимость с текущей инфраструктурой для мягкого перехода на отечественные решения от «Группы Астра». Мы признательны партнеру за доверие и выбор нашей компании для осуществления работы по переводу органов власти региона на отечественный софт. У нас большие совместные планы не только по миграции, но также и в части образовательных проектов», — сказала Анастасия Белодедова, руководитель направления по развитию УрФО «Группы Астра».

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Безопасность

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