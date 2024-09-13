«Сколково» и Технопарк высоких технологий Югры запускают «Акселератор технологических стартапов 4.0»

«Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и Технопарк Югры объявляют четвертый совместный отбор перспективных проектов с общим призовым фондом 10 млн руб., который будет направлен на развитие и внедрение лучших инновационных решений в Ханты-Мансийском автономном округе. Программа проводится при поддержке регионального правительства, университетов Югры, а также ведущих федеральных партнеров и институтов развития, включая ВЭБ.РФ, Yandex Cloud, Фонд НТИ и «Корпорацию МСП». Отбор проектов продлится до 24 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Помимо денежного приза участники получат множество других возможностей по ускорению запуска продукта, в том числе — доступ к региональной инфраструктуре и взаимодействие с ведущими экспертами и трекерами, которые поделятся с участниками своими профессиональными знаниями по рынку инновационных разработок, технологической экспертизой и бизнес-компетенциями в коммерциализации стартапа.

В рамках программы молодые инноваторы смогут не только проработать свой стартап, но и непосредственно оказать влияние на технологическое развитие всего региона — в настоящее время 17 команд из числа финалистов предыдущих сезонов акселератора успешно реализуют свои проекты, заключив соглашения о сотрудничестве с крупнейшими промышленными предприятиями Югры.

Акселератор призван стимулировать появление идей стартапов в университетской и предпринимательской среде как внутри региона, так и за его пределами. Основная цель программы — это развитие промышленного сектора Югры, усиление команд разработчиков и локальной инновационной инфраструктуры, формирование резерва высокотехнологичных проектов.

Алексей Забозлаев, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: «Главной мотивацией при принятии решения об открытии нового сезона Акселератора технологических стартапов для Правительства региона была и остается высокая готовность инновационных команд-участников к пилотированию своих разработок в Югре. Кроме того, не менее важной метрикой для нас является динамика, которую показывают югорчане: с каждым годом в числе финалистов и победителей акселерационной программы их доля растет, что говорит о многом. С одной стороны, мы наблюдаем закономерный конструктивный эффект от слаженной работы федеральных и региональных институтов развития, исполнительных органов и правительства автономного округа по развитию инновационной экосистемы в регионе. С другой стороны, югорские финалисты и победители предыдущих акселерационных сезонов — это активные участники экономики региона и страны. Выпускники нашего акселератора быстро растут, демонстрируют кратный рост ключевых бизнес-показателей год к году, они смело выходят за пределы Югры, и все больше ориентируются в том числе на зарубежные рынки. Поддерживая Акселератор технологических стартапов, мы инвестируем в наше будущее. Округу нужны прорывные технологии, высококлассные специалисты-разработчики, высокотехнологичные рабочие места, с которыми войдут в нашу жизнь перспективные стартапы».

Поиск проектов осуществляется по трем ключевым направлениям: разработка технологий в области энергетической безопасности; здоровьесбережение и качество жизни населения; передовые инженерные технологии и новые материалы, адаптированные к условиям Севера и Арктики.

Юрий Сапрыкин, заместитель председателя Правления по региональному развитию Фонда «Сколково»: «“Сколково” и Югру связывают годы плодотворного экосистемного сотрудничества, в ХМАО работает наш региональный оператор и партнер — “Технопарк высоких технологий”. Наша стратегическая задача как института развития — помогать развивать и запускать проекты в регионах, чтобы они росли и становились независимыми. При этом мы не претендуем на долю — мы растим будущих инноваторов. Нам нужны передовые идеи, такие как решения победителей акселератора 2021–2023, которые входят сегодня в число наших резидентов: например, проект Арпикон.Online по автоматизации бизнес-процессов в лифтовой отрасли или проект Gastro Farm Technologies по выращиванию сырья с сохранением полезных свойств растений для масложировой продукции. Со своей стороны мы все расскажем, все покажем, поделимся опытом, чтобы участники получили новые знания и воплотили их в продуктовую ценность».

В зависимости от состава команд в программе предусмотрены два потока: поток «Студенческий стартап» предназначен для студентов, аспирантов и молодых ученых с проектами на уровне идеи любой глубины проработки — вплоть до первых продаж или MVP (минимально жизнеспособного продукта). поток «Технологический стартап» ориентирован на предпринимателей, инноваторов, микро- и малые предприятия, разработчиков проектов на стадии нового продукта не ниже уровня MVP.

В обоих потоках будут сформированы группы по 25 наиболее перспективных проектов из числа поступивших заявок. В течение полутора месяцев они пройдут интенсивную программу акселерации. Финал программы состоится 17 ноября 2024 г. На демо-дне, который пройдет на площадке Технопарка Югры, по семь финалистов из каждого потока очно защитят свои проекты перед экспертами и партнерами. Награждение победителей состоится на следующий день, 18 ноября 2024 г.