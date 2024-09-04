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Татьяна Важенина назначена директором МТС в Курганской области

МТС сообщает о назначении Татьяны Важениной на должность директора филиала МТС в Курганской области. Основными направлениями работы нового руководителя станут внедрение продуктов и услуг компании, способствующих цифровизации экономики региона, продвижение экосистемы цифровых сервисов МТС в Курганской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отдельное внимание будет уделяться развитию корпоративного рынка в регионе в соответствии с бизнес-стратегией компании. В числе приоритетов – расширение сотрудничества с крупнейшими промышленными предприятиями Курганской области с целью внедрения комплексных ИТ-решений, которые помогут оптимизировать производственные процессы, сократить затраты и повысить безопасность на производственных площадках.

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МТС
Татьяна Важенина назначена директором МТС в Курганской области
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Цифровизация

«Сегодня Курганская область активно развивается и является одним из лидеров страны по индексу промышленного производства, в регионе также расширяется сеть индустриальных парков, которая привлекает все больше предпринимателей. Татьяне предстоит продолжить содействие региональному бизнесу в цифровой трансформации и повышении эффективности, в том числе с помощью внедрения на предприятиях видеоаналитики, интернета вещей, облачных технологий и других комплексных бизнес-решений. Уверен, что многолетний опыт работы в компании и взаимодействия с предприятиями Курганской области поможет ей эффективно выстроить работу в новой должности и содействовать цифровому развитию региона», — отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

Татьяна Важенина окончила Курганский государственный педагогический институт и Уральскую академию государственной службы. К команде МТС присоединилась в 2003 г. в должности специалиста – за это время прошла большой карьерный путь и занимала руководящие позиции в отделе по работе с корпоративными клиентами.

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